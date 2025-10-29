RSMSSB VDO Previous Year Question Paper: राजस्थान VDO पिछले साल के प्रश्न पत्र, हल किए हुए PDF डाउनलोड करें

RSMSSB VDO Previous Year Paper: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) 2 नवंबर को RSMSSB VDO 2025 परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पद के लिए 850 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जाएगी। चयन प्रक्रिया में दो चरण शामिल हैं, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन। आधिकारिक सूचना के अनुसार, लिखित परीक्षा 2 नवंबर को Offline (OMR-आधारित) मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा नजदीक है, इसलिए Candidates को ज्यादा अंकों वाले विषयों का पता लगाने और उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाने के लिए सिलेबस और पिछले पेपर्स की समीक्षा करनी चाहिए। उन्हें कम से कम आधा सिलेबस पूरा करने के बाद पिछले पेपर्स का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। इससे उन्हें अपनी परीक्षा की तैयारी का मूल्यांकन करने और यह पहचानने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। RSMSSB VDO के पिछले साल के प्रश्न पत्र PDF के बारे में अधिक जानने और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आगे पढ़ें।

RSMSSB VDO के पिछले साल के पेपर्स राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पदों के लिए पिछले साल के प्रश्न पत्र जारी किए हैं। इन पिछले साल के पेपर्स का विश्लेषण और हल करके, Candidates परीक्षा के प्रारूप और जरूरतों के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी प्रगति के स्तर और उन विषयों को जानने में मदद मिलती है जिनसे हर साल परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यह एक रणनीतिक अभ्यास और रिवीजन के साथ बड़े सिलेबस को दोहराने के लिए सबसे अच्छे संसाधनों में से एक है। इसलिए, Candidates को अपने प्रश्न चुनने की रणनीति, गति और सटीकता में सुधार के लिए RSMSSB VDO के पिछले साल के पेपर्स को अपनी तैयारी में शामिल करना चाहिए। इस लिखित परीक्षा में भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, कृषि ज्ञान, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस लेख में, हमने Candidates के संदर्भ के लिए पिछले वर्षों के RSMSSB VDO प्रश्न पत्रों की PDF के डायरेक्ट डाउनलोड लिंक साझा किए हैं।

जो लोग पहला चरण पास कर लेंगे, उन्हें मेन्स परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। नीचे RSMSSB VDO मेन्स प्रश्न पत्र PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक दिया गया है: आरएसएमएसएसबी वीडीओ मेन्स प्रश्न पत्र 2022 पीडीएफ डाउनलोड करें RSMSSB VDO के पिछले साल के पेपर्स कैसे डाउनलोड करें आप RSMSSB VDO के पिछले साल के प्रश्न पत्रों की PDF आधिकारिक वेबसाइट से या इस पेज पर दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पिछले सालों में हर सेक्शन से पूछे गए प्रश्न शामिल हैं। RSMSSB VDO के पिछले साल के पेपर्स को आसानी से पाने के लिए यहां आसान स्टेप्स दिए गए हैं: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर, “Candidate’s Corner” टैब के तहत 'Question Paper' लिंक पर क्लिक करें।

अब, “CTRL+F” दबाएं और “Village Development Officer (VDO)” पद टाइप करें।

साल चुनें और “link” आइकन पर क्लिक करें।

पिछले साल के पेपर्स दिखाई देंगे।

अभ्यास के लिए कॉपियों को देखें, डाउनलोड करें और प्रिंट करें।