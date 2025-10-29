CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: आगे बढ़ी तारीख, Direct Link cbse.gov.in से करें ऑनलाइन आवेदन

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 20 नवंबर 2025 कर दी है। तारीख बढ़ाने की आधिकारिक सूचना CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। स्कॉलरशिप को रिन्यू करने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। यह स्कॉलरशिप उन छात्राओं को दी जाती है जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और जिन्होंने अपनी पिछली कक्षा में कम से कम 70% अंक हासिल किए हैं।
इसके लिए उनका CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में एडमिशन लेना जरूरी है। इसका उद्देश्य हायर सेकेंडरी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। उन्हें हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लक्ष्य हायर सेकेंडरी शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देना है। छात्राओं को यह स्कॉलरशिप उनकी पढ़ाई के पूरे समय तक मिलेगी। अगर वे योग्यता की शर्तों को पूरा करती हैं, तो स्कॉलरशिप को हर साल रिन्यू किया जा सकता है।
|
स्कॉलरशिप का नाम
|
एकल बालिका के लिए सीबीएसई मेरिट स्कॉलरशिप योजना
|
बोर्ड
|
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)
|
योग्यता
|
वे छात्राएं जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं, सीबीएसई से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हैं, तथा सीबीएसई से संबद्ध स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रही हैं।
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
20 नवंबर 2025 (Latest Update)
|
आधिकारिक वेबसाइट
CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: अप्लाई कैसे करें?
योग्य छात्राएं CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकती हैं। CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
* CBSE की वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
* होमपेज पर, स्कॉलरशिप सेक्शन में जाएं और उस पर क्लिक करें।
* 'Guidelines and Application Forms for Single Girls Child Scholarship X 2025/Apply Online' टैब में, अपनी जरूरत के अनुसार नए आवेदन या रिन्यूअल के लिए 'Apply Online' लिंक पर क्लिक करें।
* आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें और फॉर्म सबमिट करें।
* भविष्य के लिए अपने भरे हुए आवेदन फॉर्म को सेव कर लें।
स्कूलों को भी एक तय समय के अंदर छात्रा के आवेदन को वेरिफाई करना होगा, नहीं तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: अप्लाई करने डायरेक्ट लिंक
जो छात्राएं CBSE द्वारा दी जाने वाली सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए योग्य हैं, वे आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल कर सकती हैं:
|
CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025
