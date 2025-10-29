BSF Constable DV Schedule 2025: BSF कांस्टेबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल rectt.bsf.gov.in हुआ जारी, शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें

BSF Constable DV Schedule 2025: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 के तहत शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates के लिए BSF कांस्टेबल (GD) DV शेड्यूल 2025 जारी कर दिया है। BSF कांस्टेबल DV शेड्यूल 2025, 27 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2025 के बीच आयोजित होने वाला है। जिन Candidates ने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और स्पोर्ट्स ट्रायल पास कर लिए हैं, उन्हें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है।

BSF ने एक DV लिस्ट जारी की है, जिसमें Candidates के नाम, रोल नंबर और उनकी रिपोर्टिंग की तारीख दी गई है। जिन Candidates का नाम BSF DV लिस्ट में है, उन्हें उम्र का सबूत, शैक्षणिक योग्यता, मेघालय राज्य का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NCC सर्टिफिकेट आदि जैसे असली दस्तावेज दिखाने होंगे।

BSF कांस्टेबल DV शेड्यूल 2025 जारी

BSF कांस्टेबल DV शेड्यूल 2025 को जनरल ड्यूटी (GD) स्पोर्ट्स कोटा भर्ती के तहत शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates के लिए जारी किया गया है। ताजा नोटिस के अनुसार, BSF GD DV 2025 का आयोजन 27 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2025 के बीच किया जाएगा। Candidates आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in से BSF कांस्टेबल DV एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करके अपनी रिपोर्टिंग से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। BSF कांस्टेबल DV शेड्यूल 2025 के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें: