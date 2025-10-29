BSF Constable DV Schedule 2025: BSF कांस्टेबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल rectt.bsf.gov.in हुआ जारी, शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें

RRB JE Notification 2025
BSF Constable Recruitment 2025: BSF ने स्पोर्ट्स कोटा Candidates के लिए कांस्टेबल (GD) DV शेड्यूल 2025 जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। अंतिम चयन के लिए, Candidates को अपना DV एडमिट कार्ड देखना होगा और अपने असली दस्तावेज साथ लाने होंगे। इन दस्तावेजों में उम्र का सबूत, शिक्षा, निवास और खेल प्रमाण पत्र शामिल हैं।

BSF Constable DV Schedule 2025: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 के तहत शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates के लिए BSF कांस्टेबल (GD) DV शेड्यूल 2025 जारी कर दिया है। BSF कांस्टेबल DV शेड्यूल 2025, 27 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2025 के बीच आयोजित होने वाला है। जिन Candidates ने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और स्पोर्ट्स ट्रायल पास कर लिए हैं, उन्हें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है।

BSF ने एक DV लिस्ट जारी की है, जिसमें Candidates के नाम, रोल नंबर और उनकी रिपोर्टिंग की तारीख दी गई है। जिन Candidates का नाम BSF DV लिस्ट में है, उन्हें उम्र का सबूत, शैक्षणिक योग्यता, मेघालय राज्य का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NCC सर्टिफिकेट आदि जैसे असली दस्तावेज दिखाने होंगे।

BSF कांस्टेबल DV शेड्यूल 2025 को जनरल ड्यूटी (GD) स्पोर्ट्स कोटा भर्ती के तहत शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates के लिए जारी किया गया है। ताजा नोटिस के अनुसार, BSF GD DV 2025 का आयोजन 27 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2025 के बीच किया जाएगा। Candidates आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in से BSF कांस्टेबल DV एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करके अपनी रिपोर्टिंग से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। BSF कांस्टेबल DV शेड्यूल 2025 के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें:

BSF कांस्टेबल DV शेड्यूल 2025 को rectt.bsf.gov.in पर जारी कर दिया गया है। Candidates अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करके अपना BSF कांस्टेबल DV एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। BSF कांस्टेबल DV शेड्यूल 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

भर्ती का नाम

बीएसएफ कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) खेल कोटा 2025

कुल रिक्तियां

391 (197 पुरुष, 194 महिला)

आधिकारिक वेबसाइट

rectt.bsf.gov.in

DV तिथियां

27 अक्टूबर - 4 नवंबर, 2025

आवश्यक दस्तावेज़

मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, आईडी प्रमाण, आदि।

डीवी स्थिति

अंतिम चयन के लिए अनिवार्य

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

