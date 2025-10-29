Sainik School Admission 2026: सैनिक स्कूल में क्लास 6 और 9 में एडमिशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, तुरंत करें Direct Link से Apply

Sainik School Admission 2026: ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। कक्षा 6 और 9वीं में जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं, वे 30 अक्टूबर, 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अभिभावक और छात्र ध्यान दें, ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस 31 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं।

कक्षा 6 और 9 एडमिशन फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 2 से 4 नवंबर, 2025 तक निर्धारित की गई है। आगे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक से करें ऑनलाइन आवेदन।

Sainik School Admission 2026: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में सैनिक स्कूल एडमिशन 2026 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है: