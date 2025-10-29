Sainik School Admission 2026: सैनिक स्कूल में क्लास 6 और 9 में एडमिशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, तुरंत करें Direct Link से Apply

Sainik School Admission 2026: ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। कक्षा 6 और 9वीं में जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं, वे 30 अक्टूबर, 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अभिभावक और छात्र ध्यान दें, ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस 31 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं।
कक्षा 6 और 9 एडमिशन फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 2 से 4 नवंबर, 2025 तक निर्धारित की गई है। आगे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक से करें ऑनलाइन आवेदन।
Sainik School Admission 2026: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में सैनिक स्कूल एडमिशन 2026 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है:
|
परीक्षा का नाम
|
अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE)
|
बोर्ड का नाम
|
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए)
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2026-27
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
30 अक्टूबर, 2025
|
शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि
|
31 अक्टूबर, 2025
|
कक्षाओं
|
क्लास 6 और 9
|
आवेदन सुधार विंडो
|
2 से 4 नवंबर, 2025
|
परीक्षा तिथि (अपेक्षित)
|
जनवरी 2026
|
परीक्षा शुल्क
|
सामान्य/ओबीसी-एनसीएल/रक्षा/पूर्व सैनिक: 850 रुपये
एससी/एसटी: 700 रुपये
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
exams.nta.nic.in
Sainik School Admission 2026: शैक्षणिक योग्यता
-
सैनिक स्कूल क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए 5 वीं पास होना चाहिए।
-
छात्र की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
-
वहीं क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए क्लास 8 पास होनी चाहिए।
-
वहीं 9वीं में एडमिशन के लिए छात्र की उम्र 13 से 15 वर्ष होनी चाहिए।
-
छात्रों की आयु की गणना 31 मार्च, 2026 के आधार पर की जाएगी।
Sainik School Admission 2026: आवेदन शुल्क
सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के छात्रों के लिए आवेदन शुल्क अलग - अलग तय किया गया है। नीचे दिए गए टेबल में आवेदन शुल्क का विवरण देखें:
|
वर्ग
|
आवेदन शुल्क
|
जनरल, ओबीसी, EWS
|
850 रुपये
|
एससी, एसटी
|
700 रुपये
Sainik School Admission 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सैनिक स्कूल में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिंपल स्टेप ये हैं:
-
ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाएं
-
होमपेज पर, AISSEE 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें
-
लॉग इन बटन पर क्लिक करें और लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें
-
अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें
-
मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें
-
फीस भरें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें
Sainik School Admission 2026: डायरेक्ट लिंक
अखिल भारतीय AISSEE 2026 मेरिट सूची के आधार पर भरी जाने वाली सीटें, जहां उम्मीदवार को सैनिक स्कूल स्ट्रीम के अंतर्गत NSS में न्यूनतम 40% सीटें प्राप्त करनी होंगी। वहीं, जो छात्र पहले से NSS में पढ़ रहे हैं, उन छात्रों के लिए स्कूल-वार मेरिट सूची में प्राप्त रैंक के आधार पर भरा जाएगा। ऑनलाइन सैनिक स्कूल में फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है:
|
सैनिक स्कूल फॉर्म 2026
|
Check:
