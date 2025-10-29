RRB NTPC Undergraduate Notification 2025: आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 3058 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, योग्यता जानें

RRB NTPC Undergraduate Notification 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) (अंडर ग्रेजुएट) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क सहित कुल 3058 पद भरे जाने हैं। Registration आरआरबी की Online वेबसाइट यानी rrbapply.gov.in पर किया जाएगा। CEN 07/2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर को शुरू होगी और 27 नवंबर, 2025 तक चलेगी।
Computer Based Test (CBTs), Computer Based Typing Skill Test (CBTST), Document Verification और मेडिकल जांच का विस्तृत शेड्यूल सही समय पर संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से दिया जाएगा।
आरआरबी एनटीपीसी 2025 नोटिफिकेशन PDF
विज्ञापन संख्या CEN 07/2025 के खिलाफ विस्तृत नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। उम्मीदवार नोटिफिकेशन के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता, पदों का विवरण, आवेदन करने का तरीका और परीक्षा की जानकारी देख सकते हैं। संक्षिप्त नोटिफिकेशन PDF नीचे दिया गया है:
आरआरबी एनटीपीसी स्नातक अधिसूचना 2025
RRB NTPC Undergraduate 2025: महत्वपूर्ण तारीखें
CEN 07/2025 के तहत होने वाले भर्ती अभियान के शेड्यूल का विवरण नीचे दिया गया है। आप इसके लिए आवेदन करने से पहले सभी महत्वपूर्ण तारीखें देख सकते हैं:
विवरण
विवरण
ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि
28 अक्टूबर, 2025
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि
27 नवंबर, 2025
प्रस्तुत आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि
29 नवंबर, 2025
संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां
30.11.2025 से 09.12.2025
वे तिथियां जिनके दौरान पात्र स्क्राइब उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल में अपने स्क्राइब का विवरण प्रदान करना होगा
10 से 14 दिसंबर, 2025
आरआरबी एनटीपीसी आवेदन शुल्क 2025
Candidates को अपने समुदाय/कैटेगरी के अनुसार जरूरी परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
उम्मीदवारों की श्रेणियां / समुदाय
शुल्क
सभी उम्मीदवारों के लिए
₹500/-
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए।
₹250/-
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 महत्वपूर्ण विवरण
3058 पदों के लिए विस्तृत भर्ती नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपकी मदद के लिए, हमने नीचे इस भर्ती अभियान की मुख्य बातें एक टेबल के रूप में दी हैं:
परीक्षा निकाय
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)
परीक्षा का नाम
आरआरबी एनटीपीसी (गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां)
कुल रिक्तियां
3058
स्तर
12वीं पास
अधिसूचना संख्या
सीईएन 07/2025
परीक्षा स्तर
राष्ट्रीय
आवृत्ति
वार्षिक
आवेदन तिथि
28 अक्टूबर से 27 नवंबर, 2025 तक।
आधिकारिक वेबसाइट
indianrailways.gov.in/rrbapply.gov.in
RRB NTPC Undergraduate 2025: पदों का विवरण
इस भर्ती अभियान के माध्यम से कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क सहित कुल 3058 पद भरे जाने हैं। पदों का बंटवारा इस प्रकार है:
पदों का नाम
रिक्तियों की संख्या
वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क
2474
लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट
394
जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट
163
ट्रेन क्लर्क
77
कुल योग (सभी आरआरबी)
3058
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025: 7वें CPC के अनुसार वेतन स्तर
Candidates को 7वें CPC के तहत पदों के अनुसार वेतन स्तर मिलेगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है। आप नीचे पदों के अनुसार वेतन स्तर का विवरण देख सकते हैं:
पदों का नाम
7वें वेतन आयोग में वेतन स्तर
प्रारंभिक वेतन (रु.)
वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क
3
21700
लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट
2
19900
जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट
2
19900
ट्रेन क्लर्क
2
19900
आरआरबी एनटीपीसी आवेदन 2025 कैसे जमा करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से आरआरबी की Apply Online वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं:
स्टेप 1: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आधिकारिक Apply Online वेबसाइट - rrbapply.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं है, तो 'Apply' - 'Create an Account' पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।
स्टेप 3: अब, 'Already have an Account' पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर/ईमेल और पासवर्ड का उपयोग करके साइन इन करें।
स्टेप 4: आवेदन पत्र भरें। हर उम्मीदवार केवल एक ही आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है। सभी सूचित पदों के लिए उम्मीदवार द्वारा केवल एक ही सामान्य ONLINE आवेदन जमा किया जाना चाहिए।
