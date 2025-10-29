RRB JE Notification 2025
Focus
Quick Links

RRB NTPC Undergraduate Notification 2025: आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 3058 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, योग्यता जानें

By Priyanka Pal
Oct 29, 2025, 14:50 IST

RRB NTPC Undergraduate Notification 2025: आरआरबी एनटीपीसी की ओर से गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (NTPC) के अंडरग्रेजुएट पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कुल 3058 पदों पर भर्ती होनी है, जिनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क शामिल हैं। उम्मीदवार वेतन, पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें, आवेदन शुल्क, परीक्षा विवरण और संबंधित जानकारी यहाँ देख सकते हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us
RRB NTPC Undergraduate Notification 2025
RRB NTPC Undergraduate Notification 2025

RRB NTPC Undergraduate Notification 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) (अंडर ग्रेजुएट) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क सहित कुल 3058 पद भरे जाने हैं। Registration आरआरबी की Online वेबसाइट यानी rrbapply.gov.in पर किया जाएगा। CEN 07/2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर को शुरू होगी और 27 नवंबर, 2025 तक चलेगी।

Computer Based Test (CBTs), Computer Based Typing Skill Test (CBTST), Document Verification और मेडिकल जांच का विस्तृत शेड्यूल सही समय पर संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से दिया जाएगा।

आरआरबी एनटीपीसी 2025 नोटिफिकेशन PDF

विज्ञापन संख्या CEN 07/2025 के खिलाफ विस्तृत नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। उम्मीदवार नोटिफिकेशन के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता, पदों का विवरण, आवेदन करने का तरीका और परीक्षा की जानकारी देख सकते हैं। संक्षिप्त नोटिफिकेशन PDF नीचे दिया गया है:

आरआरबी एनटीपीसी स्नातक अधिसूचना 2025

पीडीएफ डाउनलोड करें

RRB NTPC Undergraduate 2025: महत्वपूर्ण तारीखें

CEN 07/2025 के तहत होने वाले भर्ती अभियान के शेड्यूल का विवरण नीचे दिया गया है। आप इसके लिए आवेदन करने से पहले सभी महत्वपूर्ण तारीखें देख सकते हैं:

विवरण 

विवरण 

ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि

28 अक्टूबर, 2025

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

27 नवंबर, 2025

प्रस्तुत आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि

29 नवंबर, 2025

संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां

30.11.2025 से 09.12.2025

वे तिथियां जिनके दौरान पात्र स्क्राइब उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल में अपने स्क्राइब का विवरण प्रदान करना होगा

10 से 14 दिसंबर, 2025

आरआरबी एनटीपीसी आवेदन शुल्क 2025

Candidates को अपने समुदाय/कैटेगरी के अनुसार जरूरी परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

उम्मीदवारों की श्रेणियां / समुदाय

शुल्क

सभी उम्मीदवारों के लिए 

₹500/-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए।

₹250/-

आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 महत्वपूर्ण विवरण

3058 पदों के लिए विस्तृत भर्ती नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपकी मदद के लिए, हमने नीचे इस भर्ती अभियान की मुख्य बातें एक टेबल के रूप में दी हैं:

परीक्षा निकाय

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)

परीक्षा का नाम

आरआरबी एनटीपीसी (गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां)

कुल रिक्तियां

3058 

स्तर

12वीं पास

अधिसूचना संख्या

सीईएन 07/2025

परीक्षा स्तर

राष्ट्रीय

आवृत्ति

वार्षिक

आवेदन तिथि

28 अक्टूबर से 27 नवंबर, 2025 तक।

आधिकारिक वेबसाइट

indianrailways.gov.in/rrbapply.gov.in

RRB NTPC Undergraduate 2025: पदों का विवरण

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क सहित कुल 3058 पद भरे जाने हैं। पदों का बंटवारा इस प्रकार है:

पदों का नाम 

रिक्तियों की संख्या 

वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क

2474

लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट

394

जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट

163

ट्रेन क्लर्क

77

कुल योग (सभी आरआरबी) 

3058

आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025: 7वें CPC के अनुसार वेतन स्तर

Candidates को 7वें CPC के तहत पदों के अनुसार वेतन स्तर मिलेगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है। आप नीचे पदों के अनुसार वेतन स्तर का विवरण देख सकते हैं:

पदों का नाम 

7वें वेतन आयोग में वेतन स्तर

प्रारंभिक वेतन (रु.)

वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क

3

21700

लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट

2

19900

जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट

2

19900

ट्रेन क्लर्क

2

19900

आरआरबी एनटीपीसी आवेदन 2025 कैसे जमा करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से आरआरबी की Apply Online वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आधिकारिक Apply Online वेबसाइट - rrbapply.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं है, तो 'Apply' - 'Create an Account' पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।

स्टेप 3: अब, 'Already have an Account' पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर/ईमेल और पासवर्ड का उपयोग करके साइन इन करें।

स्टेप 4: आवेदन पत्र भरें। हर उम्मीदवार केवल एक ही आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है। सभी सूचित पदों के लिए उम्मीदवार द्वारा केवल एक ही सामान्य ONLINE आवेदन जमा किया जाना चाहिए।

Check:

7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग में IAS ऑफिसर की सैलरी



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News