Current Affairs Quiz 28 अक्टूबर 2025: ‘डीप सी फिशिंग वेसल्स’ का शुभारंभ किसने किया?

By Bagesh Yadav
Oct 28, 2025, 14:28 IST

Current Affairs Quiz 28 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में एक्सरसाइज Ocean Sky 2025, ‘उद्भव उत्सव 2025’ से जुड़े सवाल शामिल हैं. 

1. एक्सरसाइज Ocean Sky 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर-नाटो (Non-NATO) देश कौन बना है?

A) जापान

B) भारत

C) ऑस्ट्रेलिया

D) दक्षिण कोरिया

1. B) भारत

भारत ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 (Exercise Ocean Sky 2025) में भाग लेने वाला पहला गैर-नाटो (Non-NATO) देश बन गया है। यह एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन स्पेनिश वायुसेना द्वारा गांडो एयर बेस (कैनरी द्वीप, स्पेन) में 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना (IAF) इस अभ्यास में 96 सदस्यीय दल और चार सुखोई Su-30MKI लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। इस अभ्यास में अमेरिका, ग्रीस और पुर्तगाल जैसे कई नाटो सदस्य देशों के एक हजार से अधिक सैनिक हिस्सा ले रहे हैं।

2. अंतरराष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव ‘उद्भव उत्सव 2025’ का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है?

A) भोपाल

B) जयपुर

C) ग्वालियर

D) वाराणसी

2. C) ग्वालियर

अंतरराष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव ‘उद्भव उत्सव’ ग्वालियर में शुरू हो गया है, जो भारतीय और वैश्विक प्रदर्शन कलाओं का एक शानदार संगम प्रस्तुत कर रहा है। इस वर्ष यह प्रतिष्ठित उत्सव अपने 20वें संस्करण का जश्न मना रहा है, जिसमें भारत और विदेशों से 1,000 से अधिक कलाकार भाग ले रहे हैं। यह चार दिवसीय उत्सव 26 से 29 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से एकता और समरसता को बढ़ावा देना है।

3. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में PM मत्स्य संपदा योजना के तहत ‘डीप सी फिशिंग वेसल्स’ का शुभारंभ कहाँ किया?

A) कोच्चि

B) चेन्नई

C) मुंबई

D) विशाखापट्टनम

3. D) विशाखापट्टनम

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज मुंबई के मझगांव डॉक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) के तहत ‘डीप सी फिशिंग वेसल्स’ (गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज) का उद्घाटन किया। यह पहल मत्स्य पालन क्षेत्र को सशक्त बनाने और मछुआरों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

4. इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है?

A) नई दिल्ली 

B) चेन्नई

C) मुंबई

D) अहमदाबाद 

4. A) नई दिल्ली 

भारतीय नौसेना और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। यह भारतीय नौसेना का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सतत विकास को मजबूत करने के लिए भारत की दृष्टि और रणनीति को उजागर करता है। इस संवाद में 23 देशों के विशेषज्ञ समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर अपने विचार साझा कर रहे हैं।

5. हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है?

A) मैरी रॉबिन्सन

B) कैथरीन कॉनॉली

C) माइकल डी. हिगिंस

D) मैरी मैकएलीस

5. B) कैथरीन कॉनॉली 

कैथरीन कॉनॉली को आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक जीत के साथ चुना गया है, जो आयरिश राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है। वह देश की तीसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं, जिन्होंने माइकल डी. हिगिंस का स्थान लिया है, जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए थे। कॉनॉली से पहले मैरी रॉबिन्सन और मैरी मैकएलीस आयरलैंड की महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। 

बिहार से शुरुआत, भारत में पहली बार EVM पर उम्मीदवारों के नाम ऐसे दिखेंगे

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news.
