SIR Electoral Rolls: बिहार के बाद अब इन 12 राज्यों और UTs में रिवाइज्ड होगी वोटर लिस्ट, यहाँ देखें सभी नाम

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची को और अधिक सटीक, पारदर्शी एवं समावेशी बनाने के उद्देश्य से “विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR)” के दूसरे फेज की शुरुआत की है। बिहार में पहले फेज की सफल पूर्णता के बाद अब यह राष्ट्रीय स्तर पर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में लागू किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य मतदाता लिस्ट को सही और त्रुटिरहित बनाना, खासकर पिछले दो दशकों में हुए जनसांख्यिकीय बदलावों और प्रवास के कारण। इस लिस्ट में यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल है.

SIR फेज़-2 क्यों किया जा रहा लागू

इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत घर-घर जाकर मतदाता विवरण का सत्यापन किया जाएगा और पुराने मतदाता सूचियों (2002–2004) से मिलान किया जाएगा। यदि किसी मतदाता का नाम पुराने रिकॉर्ड में नहीं मिलता, तो उससे अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगे जाएंगे ताकि उसका नाम सही ढंग से जोड़ा जा सके।