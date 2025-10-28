DSSSB TGT Vacancy 2025: डीएसएसएसबी टीजीटी 5346 रिक्त पदों पर आवेदन जारी, SC, ST और महिलाएं निशुल्क करें Apply

DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से टीजीटी (Trained Graduate Teacher) शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5346 टीजीटी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जिसके ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर, 2025 से शुरू कर दिए गए थे। संबंधित भर्ती के जरिए मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, हिंदी, संस्कृत सहित शिक्षक आवेदन करने के योग्य हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 7 नवंबर, 2025 (11.59) तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नौकरी चाहने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जनरल/OBC/ EWS कैंडिडेट को 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख पढ़ें।

DSSSB TGT Vacancy 2025: नोटिफिकेशन पीडीएफ

डीएसएसएसबी टीजीटी ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को खुद को रजिस्टर्ड करना आवश्यक है। जो उम्मीदवार संबंधित पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें टीजीटी रिक्त पद, आवेदन तिथियां और आवेदन शुल्क सहित डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नोटिफिकेशन पीडीएफ डायरेक्ट लिंक में दिया गया है, जिसे वे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं: