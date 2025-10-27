DSSSB PRT Salary 2025: असिस्टेंट टीचर की इन-हैंड सैलरी, पे-स्केल, लाभ और सुविधाएं

DSSSB PRT Salary: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का लक्ष्य शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर परिषद में असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी) पद के लिए 1180 वैकेंसी भरना है। यह शिक्षण के क्षेत्र में एक स्थिर और अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक शानदार करियर अवसर है। योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। नए नियुक्त उम्मीदवारों की सैलरी में 35,400 रुपये की बेसिक-पे के साथ-साथ अन्य भत्ते भी शामिल होंगे। उम्मीदवारों को DSSSB PRT जॉब प्रोफाइल के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि वे यह समझ सकें कि इस पद की जिम्मेदारियां उनके करियर के लक्ष्यों से मेल खाती हैं य नहीं। DSSSB PRT सैलरी 2025 और जॉब प्रोफाइल के बारे में अधिक जानकारी नीचे दी गई है। DSSSB PRT सैलरी 2025 दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF में असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी) पद के लिए सैलरी की जानकारी जारी की है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है, जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की है और एलीमेंट्री एजुकेशन/प्राइमरी एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा किया है। इस पद पर अच्छी सैलरी और लंबे समय तक मिलने वाले फायदों के कारण हर साल बड़ी संख्या में आवेदक आवेदन करते हैं।

इस पद के लिए वेतन 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार तय किया जाता है। DSSSB PRT पद के लिए पे-स्केल पे-लेवल 6 के तहत 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये है। यह ग्रुप 'B' (जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन-मिनिस्ट्रियल, नॉन-गजेटेड) के अंतर्गत आता है। इस लेख में, हमने DSSSB PRT सैलरी के बारे में विस्तार से बताया है, जिसमें मासिक वेतन, सैलरी स्ट्रक्चर, जॉब प्रोफाइल और अन्य जानकारी शामिल है। DSSSB PRT सैलरी स्ट्रक्चर DSSSB PRT सैलरी स्ट्रक्चर में कई चीजें शामिल होती हैं। इनमें बेसिक-पे, भत्ते (DA, HRA, TA आदि), कटौतियां (NPS, इनकम टैक्स), ग्रॉस सैलरी, नेट-पे और अन्य विवरण शामिल हैं। DSSSB PRT पद के लिए सैलरी स्ट्रक्चर का पूरा विवरण नीचे दिया गया है: वेतनमान 35,400 रुपये- 1,12,400 रुपये वेतन स्तर स्तर 6 मूल वेतन 35,400 रुपये महंगाई भत्ते 19,000 रुपये (लगभग) मकान किराया भत्ते (HRA) 10,000 रुपये (लगभग) परिवहन भत्ते (टीए) 3600 रुपये (लगभग) टीए पर डीए 1500 रुपये (लगभग) सकल वेतन 70,000 रुपये (लगभग) एनपीएस 3800 रुपये (लगभग) आयकर 1500 रुपये (लगभग) कुल कटौतियाँ 5500 रुपये (लगभग) हाथ में वेतन 64000 से 65000 रुपये प्रति माह (लगभग)