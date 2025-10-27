Union Bank Wealth Manager Salary 2025: यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर इन-हैंड सैलरी, भत्ते और सुविधाएं जानें

IB SA Admit Card 2025 Download Link
By Priyanka Pal
Oct 27, 2025, 16:23 IST

Union Bank Wealth Manager Salary 2025: यूनियन बैंक SO की सैलरी 64820 रुपये से 93960 रुपये के पे स्केल के अंतर्गत आती है। मुंबई में तैनात MMGS II अधिकारियों के लिए CTC लगभग 21.00 लाख रुपये है। चुने गए Candidates को बैंक की नीतियों के अनुसार नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि और कई तरह के भत्ते भी मिलेंगे। यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर की सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में ताजा जानकारी यहां देखें।

Union Bank Wealth Manager Salary 2025
Union Bank Wealth Manager Salary 2025

Union Bank Wealth Manager Salary 2025: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य वेल्थ मैनेजर (स्पेशलिस्ट ऑफिसर) पद के लिए 250 रिक्तियां भरना है। यह बैंकिंग सेक्टर में एक सम्मानजनक पद की तलाश कर रहे अनुभवी पोस्ट-ग्रेजुएट के लिए एक शानदार मौका है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन (GD), और व्यक्तिगत इंटरव्यू (PI) शामिल हैं। यूनियन बैंक SO की सैलरी आमतौर पर 64820 रुपये से 93960 रुपये के बीच होती है। 

इस पद पर आकर्षक सैलरी पैकेज और DA, विशेष भत्ते जैसे कई फायदे मिलते हैं। इस पद के लिए आवेदन करने वालों को नौकरी की जरूरतों के बारे में भी अपडेट रहना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की उलझन से बचा जा सके। यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर की सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में और जानकारी इस पेज पर दी गई है।

यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर सैलरी 2025

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विज्ञापन PDF में वेल्थ मैनेजर पद के लिए सैलरी और जॉब प्रोफाइल का विवरण जारी किया है। इस पद पर नियुक्त होने के लिए, Candidates को चयन के सभी चरणों को पास करना होगा। वेल्थ मैनेजर (स्पेशलिस्ट ऑफिसर) बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है। इसमें एंट्री-लेवल पर एक अच्छी बेसिक सैलरी मिलती है, जो नियमित वेतन वृद्धि के साथ और भी बढ़ जाती है।

यूनियन बैंक SO की सैलरी 64820- 2340/1- 67160- 2680/10- 93960 के पे स्केल के तहत तय की जाती है। मुंबई में तैनात MMGS II अधिकारियों के लिए CTC लगभग 21.00 लाख रुपये है। हालांकि, यह पोस्टिंग की जगह और अलग-अलग मामलों के आधार पर भिन्न हो सकता है।

यूनियन बैंक SO सैलरी स्ट्रक्चर

यूनियन बैंक SO के सैलरी स्ट्रक्चर में पे स्केल, बेसिक सैलरी, भत्ते, कटौतियां, वेतन वृद्धि, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी आदि जैसे कई तत्व शामिल होते हैं। सैलरी और उससे जुड़े फायदे बैंक की नीतियों के आधार पर तय किए जाते हैं। यह अपने सभी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ सुनिश्चित करता है। यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर सैलरी स्ट्रक्चर का विस्तृत ब्योरा यहां देखें:

विशिष्ट

विवरण

वेतनमान

रु. 64820- 2340/1- 67160- 2680/10- 93960

मूल वेतन

64820 रुपये

वार्षिक वेतन वृद्धि (प्रथम वर्ष)

2340 रुपये

प्रथम वर्ष के बाद मूल वेतन

67160 रुपये

वार्षिक वेतन वृद्धि (अगले दस वर्ष)

2680 रुपये

अधिकतम मूल वेतन

93960 रुपये

यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर की सैलरी कितनी है?

यूनियन बैंक SO की सैलरी आमतौर पर 64820 रुपये से 93960 रुपये के बीच होती है। इसमें आपकी पोस्टिंग की जगह के आधार पर मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते भी शामिल हैं।

यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर इन-हैंड सैलरी

यूनियन बैंक SO की इन-हैंड सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी और भत्तों को जोड़ने के बाद, उसमें से PF, टैक्स जैसी कुल कटौतियों को घटाना। शुरुआती मासिक सैलरी में 64820 रुपये की बेसिक सैलरी शामिल है, जो वार्षिक वेतन वृद्धि और सेवा के वर्षों के आधार पर 93960 रुपये तक बढ़ सकती है। 

इसके अलावा, मुंबई में तैनात MMGS II अधिकारियों के लिए CTC लगभग 21.00 लाख रुपये है। यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर की वास्तविक मासिक सैलरी आपकी पोस्टिंग की जगह और भत्तों पर भी निर्भर करती है।

यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर को मिलने वाले लाभ और सुविधाएं 

नियुक्त अधिकारियों को बैंक के नियमों और विनियमों के अनुसार अलग-अलग सुविधाएं और भत्ते मिलेंगे। ये फायदे कुल मासिक सैलरी को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर की मासिक सैलरी में शामिल सुविधाओं और भत्तों की सूची इस प्रकार है:

*   बेसिक सैलरी

*   महंगाई भत्ता

*   विशेष भत्ता

*   आवासीय क्वार्टर/क्वार्टर के बदले लीज पर घर का किराया

*   आने-जाने के खर्च की भरपाई

*   मोबाइल खर्च

*   LFC

*   मेडिकल/अस्पताल के खर्चों की भरपाई, आदि।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

