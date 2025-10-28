OpenAI ने भारत के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि 4 नवंबर 2025 से सभी भारतीय यूज़र्स को ChatGPT Go का एक साल का मुफ्त एक्सेस दिया जाएगा। यह ऑफर कंपनी के पहले “DevDay Exchange” इवेंट के साथ बेंगलुरु में लॉन्च किया जाएगा।

यह पहल भारत में तेजी से बढ़ रहे AI उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए की गई है, क्योंकि भारत अब ChatGPT का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार बन चुका है। यह कदम छात्रों से लेकर पेशेवरों तक, सभी के लिए AI आधारित कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च और प्रोडक्टिविटी को नई रफ़्तार देगा।

भारत में ChatGPT Go में क्या होगा खास

ChatGPT Go को अगस्त 2025 में भारत में लॉन्च किया गया था। यह एक मिड-टियर, बजट-फ्रेंडली सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसकी कीमत ₹399 प्रति माह थी। इसे फ्री और प्रीमियम (ChatGPT Plus) टियर के बीच की कड़ी के रूप में डिज़ाइन किया गया था।

इस प्लान में फ्री वर्ज़न की तुलना में कई उन्नत फीचर्स शामिल हैं जैसे: