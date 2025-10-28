OpenAI ने भारत के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि 4 नवंबर 2025 से सभी भारतीय यूज़र्स को ChatGPT Go का एक साल का मुफ्त एक्सेस दिया जाएगा। यह ऑफर कंपनी के पहले “DevDay Exchange” इवेंट के साथ बेंगलुरु में लॉन्च किया जाएगा।
यह पहल भारत में तेजी से बढ़ रहे AI उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए की गई है, क्योंकि भारत अब ChatGPT का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार बन चुका है। यह कदम छात्रों से लेकर पेशेवरों तक, सभी के लिए AI आधारित कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च और प्रोडक्टिविटी को नई रफ़्तार देगा।
भारत में ChatGPT Go में क्या होगा खास
ChatGPT Go को अगस्त 2025 में भारत में लॉन्च किया गया था। यह एक मिड-टियर, बजट-फ्रेंडली सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसकी कीमत ₹399 प्रति माह थी। इसे फ्री और प्रीमियम (ChatGPT Plus) टियर के बीच की कड़ी के रूप में डिज़ाइन किया गया था।
इस प्लान में फ्री वर्ज़न की तुलना में कई उन्नत फीचर्स शामिल हैं जैसे:
-
ज्यादा मैसेज लिमिट,
-
अधिक दैनिक इमेज क्रिएशन,
-
बड़े फाइल अपलोड की क्षमता,
-
और लंबी पर्सनलाइज्ड चैट मेमोरी
भारत में इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लॉन्च के एक महीने में ही पेड सब्सक्रिप्शन दोगुने हो गए, जिसके बाद इसे वैश्विक स्तर पर शुरू किया गया।
मुफ्त एक्सेस ऑफर: डिटेल्स और पात्रता
-
शुरुआत: 4 नवंबर 2025 से
-
पात्रता: भारत के सभी यूज़र्स
-
अवधि: 1 साल का मुफ्त ChatGPT Go एक्सेस
-
मौजूदा सब्सक्राइबर्स को भी स्वतः 12 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा।
यह ऑफर DevDay Exchange इवेंट से जुड़ा हुआ है और इसका उद्देश्य भारतीय बाजार में Google और Perplexity जैसे प्रतिद्वंदियों की मुफ्त प्रीमियम सेवाओं को टक्कर देना है।
ChatGPT Go प्लान हाई लाइट्स
-
GPT-5 आधारित मॉडल: तेज़ और अधिक सटीक परिणाम
-
उच्च दैनिक संदेश सीमा
-
अधिक इमेज जनरेशन और फाइल अपलोड की सुविधा
-
फाइल/डॉक्यूमेंट एनालिसिस की क्षमता
भारत में AI यूजर्स की और बढ़ेगी संख्या:
भारत आज दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता Generative AI बाज़ार है। यह कदम न केवल AI टूल्स को लोकतांत्रिक रूप से सुलभ बनाएगा बल्कि छात्रों, शिक्षकों, रिसर्चर्स, क्रिएटर्स और उद्यमियों के लिए नए अवसर खोलेगा। एक साल की मुफ्त पहुंच से भारत में AI अपनाने की रफ्तार कई गुना बढ़ने की उम्मीद है।
मुफ्त ChatGPT Go एक्सेस
-
नए यूज़र्स को 4 नवंबर से ChatGPT ऐप या OpenAI की वेबसाइट पर जाकर साइन-अप करना होगा।
-
मौजूदा मासिक और वार्षिक सब्सक्राइबर्स को ऑटोमेटिक 12-महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा।
-
एक्टिवेशन प्रक्रिया इवेंट के दिन से शुरू होगी।
यह ऐतिहासिक पहल भारत में AI की पहुंच को नए स्तर पर ले जाएगी और OpenAI के लिए एक रणनीतिक माइलस्टोन साबित होगी, जो न केवल भारतीय उपयोगकर्ताओं की क्षमता को पहचानती है बल्कि देश को वैश्विक AI नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
