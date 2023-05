दिल्ली कैपिटल्स IPL 2023 के प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बनी

दिल्ली कैपिटल्स (DC) IPL 2023 के प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बन गयी है. पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेले गए एक मैच में पंजाब ने दिल्ली की टीम को 31 रनों से हरा दिया.

इस मैच के बाद दिल्ली के दो मैच बचे है और यदि दिल्ली अपने ये दोनों मैच जीत भी जाती है तो पॉइंट टेबल में उसके 12 पॉइंट होंगे फिर भी वह टॉप 4 में नहीं पहुँच पायेगी.

वहीं पंजाब ने प्ले ऑफ़ में बने रहने की अपनी उम्मीद कायम रखी है. पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह ने शतकीय प्रहार किया जिसके दम पर पंजाब ने 7 विकेट पर 167 रन का स्कोर खड़ा किया.

अब तक कैसा रहा है दिल्ली का प्रदर्शन?

इस सीजन दिल्ली का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछला मुकाबला हारने के बाद पंजाब के साथ मैच, दिल्ली के लिए करो या मरो की स्थिति थी. जहां दिल्ली को हार का मुहं देखना पड़ा.

इस हार के साथ दिल्ली की प्ले ऑफ की उम्मीद भी ख़त्म हो गयी है. दिल्ली के पास एक मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप है जिसमें डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिशेल मार्श, सरफराज खान और रोवमैन पॉवेल जैसे धाकड़ बल्लेबाज है लेकिन फिर भी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई.

टीम को अपने रेगुलर कप्तान ऋषभ पन्त की कमी खल रही है, जो एक कार दुर्घटना के कारण टीम से बाहर है. पृथ्वी शॉ और डेविड वॉर्नर की सलामी जोड़ी को हाल की फ्रेंचाइजियों में सबसे अच्छी जोड़ी माना जा रहा था. लेकिन इस जोड़ी का भी जादू इस सीजन नहीं चल पाया.

लगातार पांच हारी दिल्ली:

दिल्ली की टीम का प्रदर्शन आईपीएल के 16वें सीजन में शुरू से ही अच्छा नहीं रहा है. दिल्ली सीजन के शुरू के अपने पांच मैच हार गयी थी. जिसके बाद टीम ने दो मैच जीते और प्ले ऑफ़ के लिए अपना प्रयास जारी रखा.

उसके बाद टीम को एक मैच में हार मिली, लेकिन टीम ने अच्छी वापसी करते हुए अगले दो मुकाबले जीत लिए जिसके बाद उनके प्ले ऑफ की उम्मीद जगी लेकिन उनके बाद टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और प्ले ऑफ़ की रेस से बाहर हो गयी है.

अभी तक आठ मैच हार चुकी है दिल्ली:

इस सीजन खेले गए अभी तक के 12 मैचों में दिल्ली की टीम को 08 मैचों में हार का मुहं देखना पड़ा है. टीम ने अभी तक केवल 4 मैचों में जीत दर्ज कर पाई है.

पंजाब और चेन्नई से है आखिरी दो मुकाबले:

दिल्ली के अगले दो मैच पंजाब और चेन्नई की टीम के साथ है. पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबला मोहाली में 17 मई को खेला जायेगा. वही चेन्नई के खिलाफ लीग का आखिरी मैच 20 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जायेगा.

कैसी दिखती है पॉइंट टेबल?

गुजरात टाइटन्स इस समय पॉइंट टेबल में टॉप पर है, गुजरात 12 में से 08 मैचों में जीत दर्ज की है. वही दूसरे नंबर पर धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स है. चेन्नई ने 13 में से 07 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और उनके 15 अंक है, क्योंकि उनका एक मैच बेनतीजा रहा था.

इस समय अंक तालिका में मुंबई इंडियन्स तीसरे और लखनऊ सुपर जायंट्स चौथे स्थान पर है. RCB 6 जीत के साथ पांचवें और RR भी 6 जीत के साथ छठे स्थान पर है.

