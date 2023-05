राजस्थान रॉयल्स ने दर्ज किया IPL इतिहास का तीसरा सबसे कम टोटल, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2023 के 60वें लीग मैच में आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे कम टोटल दर्ज किया. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ जयपुर में राजस्थान की पूरी टीम 59-रन पर ऑल-आउट हो गयी.

यह आईपीएल इतिहास का अब तक का तीसरा सबसे कम टोटल है. RCB का 2017 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 49/10 आईपीएल का सबसे कम टोटल है.

साथ ही यह राजस्थान रॉयल्स का दूसरा सबसे कम टोटल स्कोर है. इससे पहले 2009 में आरसीबी के खिलाफ बनाया गया 58 रन राजस्थान का सबसे कम टोटल स्कोर है.

Magnificent bowling display from @RCBTweets 👏🏻👏🏻 #RR are all out for 59 in Jaipur 🤯 #TATAIPL | #RRvRCB

आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे कण टोटल दर्ज किया है. वैसे आईपीएल इतिहास में सबसे कम तोटक की बात करें तो यह रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नाम दर्ज है जिसने 2017 में 49/10 का आकड़ा दर्ज किया था.

आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे कम टोटल की बात करें तो यह भी शर्मनाक रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स के नाम ही दर्ज है. 2009 में आरसीबी के खिलाफ 58/10 आईपीएल का दूसरा सबसे कम टोटल स्कोर है.

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रनों का लक्ष्य दिया. बैंगलोर की ओर से कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने 55 और माक्सवेल ने 54 रनों का योगदान दिया. साथ ही अनुज रावत ने ताबड़तोड़ 29 रनों की पारी खेली.

जवाब ने बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही महज 07 रन पर राजस्थान ने अपने तीन महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे. उसके बाद रॉयल्स अपनी ओअरी को संभाल नहीं पाए और पूरी टीम 59 रनों पर ऑल आउट हो गयी.

मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से तीन विकेट लेने वाले वेन पार्नेल को प्लेयर ऑफ़ द मैच घोषित किया गया. राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला इस मैच में नहीं चल पाया और वह डक पर आउट हो गए.

For his incredible bowling spell that powered #RCB to a convincing win in Jaipur, @WayneParnell receives the Player of the Match award 👏🏻👏🏻



Scorecard ▶️ https://t.co/NMSa3HfybT #TATAIPL | #RRvRCB pic.twitter.com/fyGAUsLS0q