New CBI Director: प्रवीण सूद होंगे अगले सीबीआई निदेशक, जानें IIT-दिल्ली से पढ़ें सूद के बारें में

New CBI Director: कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद (Praveen Sood) को 2 साल के कार्यकाल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का नया निदेशक नियुक्त किया गया. सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं.

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार वह इस पद पर अगले दो साल के लिए रहेंगे. वह सीबीआई के मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है.

बता दें कि मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को 26 मई, 2021 को सीबीआई का निदेशक बनाया गया था. महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी जायसवाल मुंबई पुलिस के आयुक्त रह चुके है.

Praveen Sood has been appointed as the Director of the Central Bureau of Investigation (CBI) for a period of two years: CBI pic.twitter.com/9Wv5MlNoLp

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली चयन समिति ने सीबीआई के निदेशक पद के लिए 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया था. इनमें कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद, केन्द्रीय अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस व होमगार्ड्स महानिदेशालय के महानिदेशक ताज हसन और मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना शामिल थे.

उच्चस्तरीय चयन समिति ने अपने आखिरी निर्णय में प्रवीण सूद के नाम पर मोहर लगायी. पैनल में शामिल विपक्ष के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है. चौधरी ने इस प्रक्रिया में तथाकथित खामियों को दूर करने की मांग की.

Karnataka DGP Praveen Sood (IPS), the top officer from our list of Top 22 Bureaucrats Who Made A Difference in 2022, is appointed as the Director, Central Bureau of Investigation (CBI).



Our heartiest congratulations.@DoPTGoI @Copsview @DgpKarnataka @SPsofIndia @navneetanand pic.twitter.com/y3IzCXLe9F