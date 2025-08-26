ASRB NET Admit Card 2025 OUT: एएसआरबी नेट एडमिट कार्ड asrb.org.in पर जारी, ये रहा Direct Link

ASRB NET Admit Card 2025 OUT: कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ASRB) ने NET परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन 2 से 4 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। अब उम्मीदवार अपना ASRB NET एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट asrb.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन जमा कर दिया है, वे अब अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ASRB NET कॉल लेटर 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक इस लेख में उपलब्ध है।

ASRB NET Admit Card 2025 Download Link

ASRB NET Admit Card 2025 का डाउनलोड लिंक अब एक्टिव हो चुका है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.asrb.org.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ASRB NET 2025 परीक्षा 2 से 4 सितंबर, 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य होगा, जिसके बिना उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों के लिए हमने नीचे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक प्रदान किया है।