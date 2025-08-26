ASRB NET Admit Card 2025 OUT: एएसआरबी नेट एडमिट कार्ड asrb.org.in पर जारी, ये रहा Direct Link

ICSI Result 2025 Live Updates
ASRB NET Admit Card 2025 OUT: कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (Agricultural Scientists Recruitment Board) ने 2 से 4 सितंबर 2025 तक होने वाली परीक्षा के लिए ASRB NET एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

ASRB NET Admit Card 2025 OUT
ASRB NET Admit Card 2025 OUT

ASRB NET Admit Card 2025 OUT: कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ASRB) ने NET परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन 2 से 4 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। अब उम्मीदवार अपना ASRB NET एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट asrb.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन जमा कर दिया है, वे अब अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ASRB NET कॉल लेटर 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक इस लेख में उपलब्ध है।

ASRB NET Admit Card 2025 Download Link

ASRB NET Admit Card 2025 का डाउनलोड लिंक अब एक्टिव हो चुका है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.asrb.org.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ASRB NET 2025 परीक्षा 2 से 4 सितंबर, 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य होगा, जिसके बिना उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों के लिए हमने नीचे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक प्रदान किया है।

यहां क्लिक करें:- ASRB NET Admit Card 2025 Download Link

ASRB NET Admit Card 2025 डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं:

  • ASRB की आधिकारिक वेबसाइट www.asrb.org.in पर जाएँ।

  • होमपेज पर "What’s New" सेक्शन देखें।

  • लिंक "Admission Certificate for NET, ARS, SMS (T-6) and STO (T-6) Examination – 2025" पर क्लिक करें।

  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें, फिर "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।

  • आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड कर ले।

  • परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड का एक प्रिंट ले लें।

ASRB NET एडमिट कार्ड 2025 में उपलब्ध जानकारी करें चेक

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, उस पर दी गई जानकारी को जरूर चेक करें:

  • उम्मीदवार का नाम

  • रोल नंबर

  • परीक्षा केंद्र का पता

  • परीक्षा तिथि और समय

  • अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

  • उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुँचें।

  • एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र के बिना परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

