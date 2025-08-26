ICSI Result 2025 Live Updates
Jiwaji University Result 2025 OUT: जीवाजी यूनिवर्सिटी रिजल्ट jiwaji.edu पर जारी, यहां रोल नंबर से डाउनलोड करें मार्कशीट

By Vijay Pratap Singh
Aug 26, 2025, 10:57 IST

Jiwaji University Result 2025 Marksheet OUT: जीवाजी विश्वविद्यालय ने हाल ही में अपनी आधिकारिक वेबसाइट jiwaji.edu पर विभिन्न यूजी और पीजी कार्यक्रमों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अब छात्र अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को रोल नंबर दर्ज करना होगा। आसान पहुँच के लिए हमने इस लेख में नीचे डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया है, जिससे आप सीधे क्लिक करके अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे।

Jiwaji University Result 2025 Marksheet OUT
Jiwaji University Result 2025 Marksheet OUT

Jiwaji University Result 2025 by Roll Number: जीवाजी यूनिवर्सिटी ने अपने 2025 के Semester & Year Wise परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट jiwaji.edu पर जारी कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने हाल ही में विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं दी थीं, वे अब अपने रोल नंबर की मदद से आसानी से अपने मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। 

Jiwaji University Result 2025 Marksheet Download Link

जीवाजी यूनिवर्सिटी ने विभिन्न UG और PG कोर्सेज के लिए रिजल्ट और मार्कशीट 2025 जारी कर दी है। अब छात्र अपनी मार्कशीट आसानी से ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए डायरेक्ट लिंक छात्रों को बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए, एमए, एमएससी, बीएड आदि जैसे अन्य UG और PG प्रोग्राम्स के रिजल्ट तुरंत देखने में मदद करेंगे।

Jiwaji University Result Link

यहां क्लिक करें

jiwaji.edu result 2025: जीवाजी यूनिवर्सिटी रिजल्ट कैसे चेक करें?

जीवाजी विश्वविद्यालय (Jiwaji University) के छात्र अब अपने UG और PG कोर्सेज का रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके छात्र अपना रिजल्ट और मार्कशीट देख सकते हैं।

चरण

विवरण

चरण 1

जीवाजी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट jiwaji.edu पर जाएँ।

चरण 2

होमपेज पर “Colleges & Examination” अनुभाग पर क्लिक करें।

चरण 3

अब “New Result” सेक्शन पर क्लिक करें।

चरण 4

वहाँ से “Result” लिंक चुनें।

चरण 5

परीक्षा का वर्ष सेलेक्ट करें।

चरण 6

दी गई सूची से अपना पाठ्यक्रम (कोर्स) चुनें और Proceed for Result पर क्लिक करें।

चरण 7

छात्र अपना परिणाम रोल नंबर या नाम और पिता के नाम से देख सकते हैं।

चरण 8

सभी डिटेल भरने के बाद “proceed” बटन पर क्लिक करें।

चरण 9

आपका रिजल्ट/मार्कशीट स्क्रीन पर दिखेगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

नोट: ऊपर दिए स्टेप्स को देखकर छात्र आसानी से BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MA, MSc, MCom, B.Ed और अन्य यूजी/पीजी कोर्सेज का रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

Jiwaji University UG PG Result Direct Link

जीवाजी विश्वविद्यालय ने मार्च 2025 में आयोजित बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीटीएम, एमए, एमएससी, बीएससी बीएड और बीएड जैसे कई कोर्सेज के परिणाम जारी कर दिए हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट jiwaji.edu पर ऑनलाइन जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

कोर्स का नाम

रिजल्ट तिथि

रिजल्ट लिंक

B.C.A. Sixth Semester Exam.June-2025

22 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.Ed. Spl.Education (HI) Fourth Semester Exam. June-2025

August 22, 2025

यहां क्लिक करें

B.Ed. Spl.Education (ID) Fourth Semester Exam. June-2025

22 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.A.B.Ed. Eight Semester (ATKT) Exam. June-2025

22 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.C.A. Sixth Semester (ATKT) Exam. June-2025

22 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.Ed. M.Ed. Fourth Semester (ATKT) Exam.June 2025

22 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.Sc.B.Ed. Eight Semester (ATKT) Exam. June-2025

22 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

M.A. Sanskrit Second Semester (Pvt-ATKT) Exam.June-2025

22 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.Ed. M.Ed. (Integrated) Fourth Semester Exam.June 2025

22 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.Sc.B.Ed. Eight Semester Exam. June-2025

19 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

M.Ed. Second Semester Exam.June 2025

19 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.A.B.Ed. Second Semester (ATKT) Exam. June-2025

19 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.A.B.Ed. Fourth Semester (ATKT) Exam. June-2025

19 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.A.B.Ed. Sixth Semester (ATKT) Exam. Jun.-2025

19 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.Sc.B.Ed. Second Semester (ATKT) Exam. June-2025

19 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.Sc.B.Ed. Fourth Semester (ATKT) Exam. June-2025

19 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.Sc.B.Ed. Sixth Semester (ATKT) Exam. June-2025

19 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

M.Lib.Science And Information Sci. Second Semester (ATKT) Exam.June-2025

19 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.B.A. Fourth Semester (ATKT) (CBCS) Exam. June 2025

19 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.B.A. Fourth Semester (CBCS) Exam.June-2025

19 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.A.B.Ed. Eight Semester Exam. June-2025

19 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

M.P.Ed. Second Semester (ATKT) Exam.June -2025

18 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

M.P.Ed. Fourth Semester Exam.June-2025

18 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

M.P.Ed. Fourth Semester (ATKT) Exam.June-2025

18 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

M.P.Ed. Second Semester Exam.June -2025

18 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

M.P.Ed. Fourth Semester (ATKT) (CBCS) Exam.June-2025

18 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

M.P.Ed. Second Semester (ATKT) (CBCS) Exam.June 2025

18 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

M.P.Ed. Second Semester (CBCS) Exam.June-2025

18 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

M.P.Ed. Fourth Semester (CBCS) Exam.June-2025

18 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.Pharm. Eighth Semester (CBCS) Exam. Jun.-2025

14 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

B.Pharm. Eighth Semester (ATKT) (CBCS) Exam.June-2025

14 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

Bachelor Of Hotel Management And Catering Technology Fourth Semester (CBCS) Exam.June-2025

14 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

M.Lib.Sc. And Inf. Sc. (1YDC Dist.Edu.) Exam. Mar.2025

14 अगस्त, 2025

 यहां क्लिक करें

जीवाजी विश्वविद्यालय (JU) के बारे में,

जीवाजी विश्वविद्यालय (JU), ग्वालियर, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी और इसकी आधारशिला भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने रखी थी। यह विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त है।

जीवाजी विश्वविद्यालय विभिन्न संकायों के अंतर्गत लगभग 100 से अधिक स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्रियाँ प्रदान करता है। इनमें प्रमुख संकाय इस प्रकार हैं:

  • इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी अध्ययन संकाय (Faculty of Engineering & Technology Studies)

  • कला संकाय (Faculty of Arts)

  • वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय (Faculty of Commerce & Management)

  • जीवन विज्ञान संकाय (Faculty of Life Sciences)

  • विज्ञान संकाय (Faculty of Science)

  • सामाजिक विज्ञान संकाय (Faculty of Social Sciences)

  • शारीरिक शिक्षा संकाय (Faculty of Physical Education)

  • दूरस्थ शिक्षा संकाय (Faculty of Distance Education)

इस तरह, JU ग्वालियर छात्रों को विविध शैक्षणिक अवसर और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करता है।

