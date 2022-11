ED Director: ईडी के डायरेक्ट संजय मिश्रा को एक वर्ष का और सेवा विस्तार दिया गया

ED Director Sanjay K Mishra: हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है. सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के जारी मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया है ताकि मामलों को तार्किक अन्त तक पहुँचाया जा सके.

साथ ही मामलों की जाँच में निरन्तरता बनाये रखने के लिए डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है. संजय मिश्रा मूल रूप से वर्ष 2020 में रिटायर हुए थे. लेकिन उन्हें एक-एक वर्ष के दो एक्सटेंशन (सेवा विस्तार) दिए जा चुके है. यह उनका तीसरा सेवा विस्तार है.

राजस्व विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि केन्द्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 18 नवंबर, 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 18 नवंबर, 2023 तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ा दिया है.

ED Director Sanjay Kumar Mishra's tenure extended for another year

This will be his fifth year as ED Director.

