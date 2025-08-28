दुनिया के 10 सबसे पुराने शहर

जब हम शहरों की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे मन में ऊंची इमारतें, व्यस्त सड़कें और आधुनिक जीवनशैली की तस्वीर आती है। हालांकि, आधुनिक बुनियादी ढांचे के अस्तित्व में आने से बहुत पहले, कई प्राचीन शहर थे। ये शहर धीरे-धीरे व्यापार, राजनीति और संस्कृति के केंद्र बन गए। इन शहरों को जीवंत संग्रहालय माना जाता है। इनकी सड़कें हजारों पीढ़ियों की कहानी बयां करती हैं और इनकी दीवारों पर साम्राज्यों और कई जीतों के निशान देखे जा सकते हैं, जो यह दिखाते हैं कि मानवता ने कितनी तरक्की की है। दुनिया के सबसे पुराने शहर सिर्फ आर्कियोलॉजिकल स्थल या खंडहर नहीं हैं। ये ऐसी जगहें हैं, जहां आज भी लोग रहते हैं, काम करते हैं और हजारों साल पुरानी परंपराओं को निभाते हैं। इनमें से हर शहर के पास अस्तित्व बचाने की अपनी एक कहानी है। दुनिया के इन सबसे पुराने शहरों ने हमें लेखन प्रणालियां, धार्मिक परंपराएं, कई तरह के दर्शन और सांस्कृतिक प्रथाएं दी हैं। ये आज भी हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखे हुए हैं।

दुनिया के सबसे पुराने शहर कौन से हैं? यहां दुनिया के 10 सबसे पुराने, लगातार बसे हुए शहरों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें उनके स्थापना काल और अनूठी विरासतों की जानकारी दी गई है। रैंक शहर (देश/क्षेत्र) स्थापना का वर्ष / पहली बसावट कुल क्षेत्रफल 1 जेरिको, वेस्ट बैंक लगभग 9600 – 9000 ईसा पूर्व 22.665 वर्ग मील (58.7 वर्ग किमी) 2 बायब्लोस, लेबनान लगभग 8800 – 7000 ईसा पूर्व 2 वर्ग मील (5 वर्ग किमी) 3 प्लोव्दिव, बुल्गारिया लगभग 6000 – 5000 ईसा पूर्व 39.37 वर्ग मील (101.98 वर्ग किमी) 4 अलेप्पो, सीरिया लगभग 5000 ईसा पूर्व 70 वर्ग मील (190 वर्ग किमी) 5 आर्गोस, ग्रीस लगभग 5000 ईसा पूर्व 53.34 वर्ग मील (138.1 वर्ग किमी) 6 यरूशलेम लगभग 4500 – 3500 ईसा पूर्व 48.32 वर्ग मील (125.15 वर्ग किमी) 7 सूसा (शुश), ईरान लगभग 4200 ईसा पूर्व जानकारी नहीं दी गई 8 एथेंस, ग्रीस लगभग 4000 ईसा पूर्व 1,130.7 वर्ग मील (2,928.7 वर्ग किमी) 9 लक्सर, मिस्र (थेब्स) लगभग 3200 ईसा पूर्व 161 वर्ग मील (416 वर्ग किमी) 10 दमिश्क, सीरिया लगभग 3000 – 2000 ईसा पूर्व 41 वर्ग मील (77 वर्ग किमी)

1. जेरिको, वेस्ट बैंक स्थापना का वर्ष: लगभग 9600 – 9000 ईसा पूर्व कुल क्षेत्रफल: 22.665 वर्ग मील (58.7 वर्ग किमी) जेरिको को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। कई आर्कयोलॉजिकल सबूतों से पता चलता है कि यहां 9600 ईसा पूर्व से लोग रह रहे हैं। यह इसे शुरुआती शहरी बस्तियों में से एक बनाता है। यहां की सबसे प्रसिद्ध खोज 'जेरिको की दीवार' है। माना जाता है कि इसका निर्माण लगभग 8000 ईसा पूर्व में हुआ था और यह दुनिया की सबसे पुरानी शहर की दीवार है। बाइबल में भी जेरिको का उल्लेख मिलता है। सदियों तक इस पर अलग-अलग सभ्यताओं ने शासन किया है। युद्धों और संघर्षों के बावजूद, आज भी यह शहर हजारों लोगों का घर है। 2. बायब्लोस, लेबनान स्थापना का वर्ष: लगभग 8800 – 7000 ईसा पूर्व कुल क्षेत्रफल: 2 वर्ग मील (5 वर्ग किमी) बायब्लोस, जिसे आज जेबील के नाम से जाना जाता है, नवपाषाण काल से बसा हुआ है। यह शहर प्राचीन मिस्र के लिए एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था और यहां से देवदार की लकड़ी और कई अन्य सामानों की आपूर्ति की जाती थी। बायब्लोस को फोनीशियन वर्णमाला की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। इस वर्णमाला को कई आधुनिक वर्णमालाओं का आधार माना जाता है।

यह शहर मंदिरों, रोमन अवशेषों और मध्ययुगीन दीवारों जैसे पुरातात्विक खजानों से भरा है। साल 1984 में, यूनेस्को ने बायब्लोस को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 3. प्लोव्दिव, बुल्गारिया स्थापना का वर्ष: लगभग 6000 – 5000 ईसा पूर्व कुल क्षेत्रफल: 39.37 वर्ग मील (101.98 वर्ग किमी) प्लोव्दिव को अक्सर यूरोप का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। इस शहर पर थ्रेसियन, मैसेडोनियन, रोमन और ओटोमन शासकों ने अपनी छाप छोड़ी है। एक समय यह शहर मैसेडोन के फिलिप द्वितीय के शासन में फिलीपोपोलिस के नाम से काफी फला-फूला। आज प्लोव्दिव एक काफी आधुनिक शहर है, लेकिन यहां 200 से अधिक पुरातात्विक स्थल हैं। इनमें प्राचीन थिएटर, रोमन जलसेतु और ओटोमन मस्जिदें शामिल हैं। 4. अलेप्पो, सीरिया स्थापना का वर्ष: लगभग 5000 ईसा पूर्व कुल क्षेत्रफल: 70 वर्ग मील (190 वर्ग किमी) अलेप्पो को हजारों सालों से सभ्यताओं के चौराहे के रूप में जाना जाता है। इस शहर की भौगोलिक स्थिति ने इसे भूमध्य सागर और मेसोपोटामिया के बीच एक प्रमुख व्यापार केंद्र बना दिया। 3000 ईसा पूर्व की एबला की पट्टिकाओं में अलेप्पो का पहला लिखित उल्लेख मिलता है।