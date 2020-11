FIFA ने भारत में U-17 महिला विश्व कप को रद्द किया, अब 2022 में करेगा मेजबानी

अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है. भारत को 2022 में इसकी मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है. कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस खेल के आयोजन को स्थगित करना पड़ा है.

इस टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के कारण 2021 के लिए स्थगित किया गया. यह फैसला फीफा परिषद के उस ब्यूरो द्वारा लिया गया जिसने मौजूदा कोविड-19 महामारी के वैश्विक फुटबॉल पर पड़ रहे असर का आकलन किया. भारत अब 2022 में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप और कोस्टा रिका 2022 अंडर-20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा.

फीफा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इन टूर्नामेंटों (अंडर-17 महिला और अंडर-20 महिला विश्व कप) को आगे के लिए स्थगित करने में असमर्थता के के कारण कोविड-19 के लिए गठित फीफा परिसंघ कार्य समूह की सिफारिशों पर दोनों आयु वर्ग के 2020 चरण को रद्द करने के साथ ही उन्हें अगले आयोजन का अधिकार दिया गया है.

