वित्त मंत्री ने किया नई वाहन कबाड़ नीति का एलान, जानें इसके बारे में सबकुछ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 का आम बजट पेश किया. इसमें वित्त मंत्री ने पुराने और प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने के लिए बहुप्रतीक्षित स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति (व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी) का घोषणा किया. इसके तहत 15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा यानी उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी.

प्राइवेट व्हीकल की अवधि भी 20 साल तय की गई है. यानी ऐसे वाहनों को भी 20 साल के बाद स्क्रैप कर सकेंगे. सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि प्राइवेट वाहनों को 20 साल होने पर और कमर्शियल वाहनों को 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी.

उन्होंने कहा कि यह नीति देश की आयात लागत को कम करने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल और ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों को बढ़ावा देगी. बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में सरकार ने यह कदम उठाया है.

Under the scrapping policy, 51 lakhs light motor vehicles that are more than 20 years old will be scrapped. This will boost automobile industry: Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari pic.twitter.com/7C2VxKhIFx