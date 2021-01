लद्दाख में पहली बार खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ शुरू

केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 21 जनवरी, 2021 को कारगिल जिले के ज़ांस्कर के पदुम में पहले खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया.

लद्दाख केंद्र शासित प्रशासन द्वारा जांस्कर को शीतकालीन पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए इस 13 दिवसीय समारोह/ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है. केंद्रीय खेल मंत्री ने यह कहा कि, ज़ांस्कर का क्षेत्र भारी बर्फ के कारण 5-6 महीने तक दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा रहता था, लेकिन अब और नहीं!

मंत्री ने ट्वीट करते हुए यह कहा कि, दिन के समय मौसम का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस और रात को -32 डिग्री सेल्सियस पर बेहद सर्द होने के बावजूद, लोगों की भावनाएं और माहौल ज़ांस्कर में खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को रंगीन और यादगार बना रही हैं.

With temperature at minus -20°C at day-time and -32°C at night it is chilling but the ambience and the spirit of people are making the Khelo India Winter Sports Festival at Zanskar a colorful and memorable. The beauty of Zanskar is mesmerizing! https://t.co/rTNqONI8Al pic.twitter.com/8WhrS1A96C