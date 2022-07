नासा ने ब्रह्मांड की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली रंगीन छवि जारी की

नासा ने 11 जुलाई 2022 को ब्रह्मांड की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली रंगीन छवि जारी की. बता दें यह अब तक देखे गए ब्रह्मांड का उच्चतम-रिजॉल्यूशन वाली तस्वीर है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी इस पहली रंगीन छवि के बारे में जानकारी दी. राष्ट्रपति बाइडन ने वेब की पहली छवि में से एक को जारी किया है तथा कहा कि यह ब्रह्मांड का अब तक का सबसे गहरा दृश्य है.

अमेरिका राष्ट्रपति ने जो बाइडेन ने इसे जारी करते हुए कहा कि वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली छवि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है. जो बाइडन ने एक ट्वीट में कहा कि वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली तस्वीर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है. यह खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष के साथ अमेरिका एवं पूरी मानवता हेतु अच्छा दिन है.

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j