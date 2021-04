भारत ने रचा इतिहास, टोक्यो ओलंपिक में पहली बार हिस्सा लेंगे देश के चार नाविक

भारत के चार नाविकों ने इस वर्ष के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्‍वालीफाइ करके इतिहास रच दिया है. विष्‍णु सर्वानन्‍द तथा गणपति चेंगप्‍पा और वरुण ठक्‍कर की जोडी ने ओमान में चल रहे एशियाई क्‍वालिफायर्स में यह लक्ष्‍य हासिल किया. इससे पहले नेथ्रा कुमानन, मुसन्‍नाह ओपन चैम्पियनशिप में लेजर रेडियल मुकाबले में क्‍वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई.

पहली बार ऐसा होगा जबकि टोक्यो में होने वाले खेलों में देश के चार सेलर (नाविक) हिस्सा लेंगे. 07 अप्रैल को नेत्रा कुमानन टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला सेलर बनी थीं. उन्होंने मुसानाह ओपन चैंपियनशिप के जरिए लेजर रेडियल स्पर्धा में क्वालिफाई किया. यह प्रतियोगिता एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था.

I congratulate Indian athletes Nethra Kumanan, KC Ganapathy and Varun Thakkar who have qualified for Tokyo Olympic in sailing. I'm particularly proud of the quota of Nethra, who is India's first-ever female sailor to qualify for the Olympics! pic.twitter.com/SwhJoAw1Vo