IEA: 'वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी, रिपोर्ट के अनुसार 2025 में ग्लोबल इमिशन पिक पर होगा, देखें पूरी रिपोर्ट

World Energy Outlook 2022: इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने हाल ही में 'वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी की है जिसमें कहा गया है कि 2025 में ग्लोबल इमिशन (global emissions) चरम पर होगा. जिसे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है. साथ ही इसे नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य के लिए भी एक खतरे का सूचक है.

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी इस रिपोर्ट में लेटेस्ट ऊर्जा डेटा और बाजार के विकास के आधार को शामिल किया गया है. 'वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में कई ऐसे डेटा शामिल है जो ग्लोबल नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य के विपरीत है. इसमे आगे आने वाले ऊर्जा सुरक्षा जोखिमों को भी शामिल किया गया है.

World Energy Outlook 2022 is out!



It shows energy markets & policies are changing profoundly as a result of Russia’s invasion of Ukraine



Today’s crisis promises to be a historic turning point towards a cleaner & more secure energy system



Read more ⬇️ https://t.co/GKVhuIyfok