Agnipath scheme: जानें क्या है अग्निपथ योजना, 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे युवा, इतने लाख तक का सालाना पैकेज

Agnipath scheme: सेना भर्ती प्रक्रिया में रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बदलाव किया है. सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए 'अग्निपथ भर्ती योजना' को लॉन्च किया गया है. इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इसके अंतर्गत सेना में चार साल के लिए अग्निवीरों अर्थात युवाओं की भर्ती की जाएगी.

यह कदम केंद्र सरकार की तरफ से सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है. अग्निपथ भर्ती योजना के अंतर्गत सेना में चार साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा. उन्हें इसके साथ ही नौकरी से छोड़ते समय ‘सेवा निधि पैकेज’ मिलेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़े बदलाव हेतु अग्निपथ भर्ती योजना' (Agnipath recruitment scheme) का घोषणा किया है.

बता दें इस योजना के अंतर्गत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा. अब देश की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु अग्निवीर आएंगे. इससे नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे.

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना में भर्ती के लिए नई प्रक्रिया अपनाई है. इसे 'अग्निपथ' नाम दिया गया है. 'अग्निपथ भर्ती योजना' के अंतर्गत युवा चार साल की अवधि हेतु सेना में शामिल होंगे तथा देश की सेवा करेंगे. अग्निपथ योजना से रोज़गार के भी अवसर बढ़ेंगे.

Today average age is around 32 yrs, in time to come it'll further come down to 26 yrs-this'll happen in 6-7 years. In order to transform armed forces into youthful, tech-savvy, modern, there's a need to harness the youth potential&make him a future-ready soldier: Lt Gen Anil Puri pic.twitter.com/REgRjot9ZJ