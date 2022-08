Tomato Flu disease: टोमैटो फ्लू को लेकर केंद्र ने जारी की एडवाइजरी, जानें कैसे कर सकते है बचाव.

Tomato Flu disease: टोमैटो फ्लू को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी (परामर्श) जारी किया है. टोमैटो फ्लू, को हाथ-पैर-मुंह की बीमारी (HFMD) का नैदानिक (clinical)​​ रूप माना जाता है. यह छोटे बच्चों को अधिक प्रभावित करता है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार टोमैटो फ्लू के बारे में सबसे पहले केरल के कोल्लम जिले में 6 मई को पता चला था.

Centre issues advisory to states on Hand Foot and Mouth Disease, (#HFMD), commonly known as Tomato Flu.



Endemic viral illness triggered an alert to neighbouring states of Tamil Nadu and Karnataka with additionally, 26 children (aged between 1-9 years) reported in Odisha.