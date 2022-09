India’s first Electronic Bank Guarantee: HDFC ने जारी किया भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, क्या होता है जानें यहाँ?

#HDFC Bank issues India’s first Electronic Bank Guarantee in partnership with National E-Governance Services Limited. Paper-based bank guarantees take 3-5 days to complete the process. #hdfcbank #India

