ISA: भारत फिर से बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष, जानें सह-अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया?

International Solar Alliance: भारत और फ्रांस को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष के रूप में चुना गया है. यह निर्णय ISA की पांचवीं आम बैठक में लिया गया है. केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह आईएसए के अध्यक्ष होंगे और फ्रांस के क्रिसौला ज़ाचारोपोलू (Chrysoula Zacharopoulou) सह-अध्यक्ष होंगी.

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर ने इस बात की जानकारी दी है. अजय माथुर ने बताया की भारत और फ्रांस के अतिरिक्त कोई और दावेदार इस पद के लिए नहीं था. क्रिसौला ज़ाचारोपोलू फ्रांस की विकास राज्य मंत्री है. गवर्नेंस मीटिंग्स में अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, यूरोप क्षेत्रों सहित लैटिन अमेरिका-कैरेबियन देशों से इसको बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श किया जायेगा. इस गवर्नेंस मीटिंग्स में 8 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी भाग ले रहे है.

इस बैठक के दौरान आर के सिंह ने कहा कि आईएसए वास्तव में तेजी से बढ़ा है और अब इससे 110 देश जुड़ चुके है. उन्होंने आगे कहा कि हमें दुनिया में 70 करोड़ लोगों तक स्वच्छ स्रोतों के माध्यम बिजली पहुंचानी है.

