हैदराबाद का पुराना नाम क्या था, यहां जानें

हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर था। माना जाता है कि यह नाम भागमती से जुड़ा है, जिनसे कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक मुहम्मद कुली कुतुब शाह को प्रेम हो गया था। प्रचलित कहानियों के अनुसार, शहर का नाम बदलने से पहले उन्हीं के सम्मान में भाग्यनगर रखा गया था।
हैदराबाद नाम क्यों रखा गया?
माना जाता है कि जब भागमती ने राजा से शादी की और इस्लाम धर्म अपना लिया, तो उन्हें हैदर महल की उपाधि दी गई। उन्हीं के सम्मान में शहर का नाम भाग्यनगर से बदलकर हैदराबाद कर दिया गया, जिसका मतलब है "हैदर का शहर"। कुछ ऐतिहासिक विवरण यह भी बताते हैं कि 'हैदराबाद' नाम इसके इस्लामी महत्त्व के कारण चुना गया था।
समृद्ध इतिहास और संस्कृति का शहर
हैदराबाद की स्थापना 1591 में हुई थी और कुतुब शाही वंश के शासन में यह शहर संस्कृति, कला और वास्तुकला का केंद्र बन गया। बाद में यह शहर निजामों के तहत हैदराबाद राज्य की राजधानी बना और इसने दक्कन की राजनीति और व्यापार में एक बड़ी भूमिका निभाई।
हैदराबाद के बारे में कुछ रोचक तथ्य
-हैदराबाद की स्थापना 1591 में मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी, क्योंकि पुरानी राजधानी गोलकुंडा में पानी की भारी कमी हो गई थी। इस समस्या को हल करने के लिए नए शहर को मुसी नदी के किनारे बसाया गया।
-चारमीनार, जो अब हैदराबाद की पहचान है, शहर में फैली एक जानलेवा प्लेग महामारी के खत्म होने की खुशी में बनाया गया था। यह ठीक उसी जगह पर बना है, जहां शहर को बसाने की योजना बनाई गई थी।
-हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है। यह एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है और यहां तेलुगु, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों का निर्माण होता है।
-दुनिया भर में मशहूर हैदराबादी बिरयानी को हैदराबाद के निजामों के शाही रसोईघरों में तैयार किया गया था। इसमें मुगल और दक्षिण भारतीय जायकों का एक अनूठा मेल देखने को मिलता है।
-1948 में भारत में शामिल होने से पहले निजाम के शासन में हैदराबाद राज्य भारत की सबसे अमीर और सबसे बड़ी रियासतों में से एक था। इसका क्षेत्रफल फ्रांस जैसे कई यूरोपीय देशों से भी बड़ा था।
