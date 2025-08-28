GATE 2026 Registration Start Today
भारत के 10 सबसे खुशहाल राज्य, देखें लिस्ट

By Kishan Kumar
Aug 28, 2025, 13:34 IST

स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा और जीवनशैली के आधार पर 2025 में भारत के 10 सबसे खुशहाल राज्यों के बारे में जानें। देखिए कि भारत के सबसे खुशहाल राज्य कौन-से हैं।

भारत के सबसे खुशहाल राज्य
भारत के सबसे खुशहाल राज्य

खुशी सिर्फ मुस्कुराहट से कहीं बढ़कर है। यह मन की शांति, मजबूत समुदायों, स्वच्छ वातावरण और अच्छे जीवन स्तर के बारे में है। स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के आधार पर इस लेख में 2025 में भारत के सबसे खुशहाल राज्यों की लिस्ट दी गई है।

भारत जैसे विविधता वाले देश में खुशी के मायने बर्फीले पहाड़ों से लेकर समुद्र के किनारों तक अलग-अलग हैं। कुछ राज्य सामाजिक सद्भाव, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, शिक्षा और सांस्कृतिक समृद्धि के जरिए जीवन को बेहतर बनाते हैं, जिससे वे सबसे अलग दिखते हैं। यह रैंकिंग बताती है कि किन राज्यों में लोग ज्यादा संतुष्ट और संतुलित जीवन जी रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश अपने शांत माहौल, ताजी हवा और शांतिपूर्ण जीवनशैली के कारण इस सूची में सबसे ऊपर है। यहां के लोग बड़े शहरों की भागदौड़ से दूर एक शांत जीवन जीते हैं, जो उनके बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक शांति में मदद करता है।

मिजोरम

मिजोरम अपने मजबूत सामुदायिक भावना के कारण खुशी के मामले में ऊंचे स्थान पर है। यहां के लोग मिलनसार हैं, अपराध कम है और यहां स्थानीय परंपराओं का गहरा सम्मान किया जाता है। इससे यहां रहने के लिए एक अच्छा और सुरक्षित माहौल बनता है।

सिक्किम

सिक्किम एक छोटा राज्य है, लेकिन पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपलब्धियां बड़ी हैं। यह भारत के सबसे साफ और पर्यावरण के प्रति जागरूक राज्यों में से एक है। यहां की प्रगतिशील नीतियां और ऊंची साक्षरता दर लोगों की खुशी को बढ़ाती है।

गोवा

गोवा अपनी आरामदायक जीवनशैली व समुद्र के किनारे बसे जीवन और बेहतरीन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है। यहां के निवासी काम और निजी जीवन में एक अच्छा संतुलन बनाए रखते हैं और साल भर उत्सव का माहौल रहता है, जिससे जीवन और भी सुखद हो जाता है।

केरल

केरल अपनी बेहतर सार्वजनिक सेवाओं के कारण खुशी के मामले में हमेशा ऊंचे स्थान पर रहता है। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं और प्रकृति के अनुकूल सोच के साथ यहां के लोग एक स्वस्थ और जागरूक जीवन जीते हैं।

तमिलनाडु

तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिकता का एक बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। यहां बेहतरीन अस्पताल, मजबूत उद्योग और गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं। यह अपने नागरिकों को आर्थिक स्थिरता और भावनात्मक संतुष्टि दोनों प्रदान करता है।

पंजाब

पंजाब की खुशी का आधार यहां के फलते-फूलते खेत और आपस में जुड़े परिवार हैं। अस्पतालों और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के साथ जीवन की गुणवत्ता बढ़ी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में ऐसा है।

उत्तराखंड

उत्तराखंड एक शांतिपूर्ण पहाड़ी राज्य है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी जगह है। साफ हवा, सुंदर दृश्यों और ईको-टूरिज्म पर ध्यान देने के कारण यह एक शांत और सुरक्षित माहौल प्रदान करता है। यह माहौल भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।

राजस्थान

राजस्थान में पुरानी परंपराओं और आधुनिक विकास का संगम है। बढ़ते बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक गौरव और बेहतर सामाजिक योजनाओं के कारण यहां के लोग एक स्थिर और समुदाय-आधारित जीवन जीते हैं।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी है, लेकिन यह विविध संस्कृति, बेहतरीन अस्पताल और अच्छी तरह से जुड़े हुए शहर भी प्रदान करता है। अपने बड़े आकार के बावजूद, राज्य के कई हिस्से उच्च जीवन स्तर और संतुष्टि प्रदान करते हैं।

