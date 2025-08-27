दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कहां है, यहां जानें

दुनिया के सबसे लंबे पेड़ का नाम हाइपेरियन है। यह एक कोस्ट रेडवुड (Sequoia sempervirens) है और यह अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित रेडवुड नेशनल पार्क में उगता है। हाइपेरियन की खोज 2006 में हुई थी और इसकी ऊंचाई लगभग 115.92 मीटर (380.3 फीट) है। यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है। अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें।

दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन-सा है?

दुनिया का सबसे लंबा पेड़ एक रेडवुड है, जिसका नाम हाइपेरियन है। यह उत्तरी कैलिफोर्निया के एक घने जंगल में उगता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 115.92 मीटर (380.3 फीट) है, जो इसे धरती का सबसे लंबा जीवित पेड़ बनाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइपेरियन 600 साल से भी ज्यादा पुराना है।

हाइपेरियन कोस्ट रेडवुड्स नामक पेड़ों के समूह का हिस्सा है। ये पेड़ बहुत लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। ये पेड़ ठंडी, बारिश वाली और कोहरे वाली जगहों पर सबसे अच्छी तरह से बढ़ते हैं, जिससे उन्हें स्वस्थ और मजबूत रहने में मदद मिलती है।