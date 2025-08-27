Schools Holiday on 27th August
दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है, जानें

By Kishan Kumar
Aug 27, 2025, 13:57 IST

दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत के कर्नाटक में हुब्बल्ली रेलवे स्टेशन पर है। यह 1,507 मीटर लंबा है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं कि यह कहां है, इसे क्यों बनाया गया और यह पूरे भारत में ट्रेनों को बेहतर ढंग से चलाने में कैसे मदद करता है।

दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म

भारत के हुब्बल्ली रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। यह नया प्लेटफॉर्म 1,507 मीटर लंबा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और यह भारत में रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की पहल का एक हिस्सा है।

दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है?

दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुब्बल्ली में है। इस प्लेटफॉर्म की वजह से ज्यादा ट्रेनें बिना किसी देरी के रुक सकती हैं और रवाना हो सकती हैं। इससे यह स्टेशन दक्षिण भारत का एक प्रमुख केंद्र बन गया है।

हुब्बल्ली प्लेटफॉर्म कितना लंबा है?

हुब्बल्ली का यह प्लेटफॉर्म 1,507 मीटर लंबा है। यह अब दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और इस पर लंबी ट्रेनें या एक ही समय में दो ट्रेनें खड़ी हो सकती हैं।

दुनिया के 10 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म

रैंक

रेलवे स्टेशन

देश

प्लेटफॉर्म की लंबाई (मीटर में)

1

हुब्बल्ली जंक्शन

भारत

1,507

2

गोरखपुर जंक्शन

भारत

1,366

3

कोल्लम जंक्शन

भारत

1,180

4

खड़गपुर जंक्शन

भारत

1,072

5

स्टेट स्ट्रीट सबवे

संयुक्त राज्य अमेरिका

1,067

6

बिलासपुर जंक्शन

भारत

1,055

7

झांसी जंक्शन

भारत

1,050

8

सियालदह स्टेशन

भारत

1,000

9

अहमदाबाद जंक्शन

भारत

987

10

बर्धमान जंक्शन

भारत

974

सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में रोचक तथ्य

-हुब्बल्ली स्टेशन का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और यह 2024 में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

-यह प्लेटफॉर्म 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, जो 15 फुटबॉल मैदानों से भी लंबा है। इसकी विशाल लंबाई के कारण यहां बड़ी संख्या में यात्रियों और ट्रेनों को आसानी से संभाला जा सकता है।

-इसे 20 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था और यह भारतीय रेलवे के एक बड़े अपग्रेड का हिस्सा है। यह बड़ा निवेश राष्ट्रीय रेल नेटवर्क में हुब्बल्ली जंक्शन के रणनीतिक महत्त्व को दिखाता है।

-इस पर एक ही समय में दो ट्रेनें आ सकती हैं, जिससे समय बचता है और देरी कम होती है। इस दोहरी सुविधा से संचालन क्षमता और यात्रियों की आवाजाही में काफी सुधार होता है।

-यह हर दिन ज्यादा ट्रेनों और यात्रियों को संभालकर हुब्बल्ली-धारवाड़ क्षेत्र के विकास में मदद करता है। यह प्लेटफॉर्म एक जरूरी केंद्र है, जो स्थानीय आर्थिक गतिविधियों और कनेक्टिविटी को बढ़ाता है।

