प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है, जानें नाम

Aug 27, 2025, 13:36 IST

भारत दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां हर साल 26 मिलियन टन से ज्यादा प्याज पैदा होता है। आइए, प्याज उगाने वाले टॉप देशों के बारे में जानें। हम यह भी जानेंगे कि प्याज दुनिया भर के खान-पान में सबसे जरूरी सब्जियों में से एक क्यों है। प्याज के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश
प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश

भारत दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में कई तरह के कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं। इसके कारण यहां साल भर प्याज उगाने के लिए अनुकूल माहौल रहता है। भारत में हर साल लगभग 26.7 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। इसकी खेती महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कई इलाकों में की जाती है। यह फसल घरेलू खपत और निर्यात, दोनों के लिए बहुत जरूरी है।

दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है, जहां सालाना 26.7 मिलियन मीट्रिक टन प्याज पैदा होता है। यह फसल रबी और खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। इसकी पैदावार में लागत भी अपेक्षाकृत कम आती है। प्याज की कीमतें बहुत संवेदनशील होती हैं। इसलिए, सरकार भंडारण सब्सिडी और बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रमों के जरिए प्याज किसानों को वित्तीय सहायता देती है।

भारत में कितना प्याज पैदा होता है?

भारत में हर साल लगभग 26.7 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। यह दुनिया के कुल प्याज उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। भारत से ताजे प्याज के साथ-साथ इसके प्रोसेस्ड रूप (जैसे फ्लेक, पाउडर, पेस्ट) का भी निर्यात किया जाता है। बांग्लादेश, मलेशिया और मध्य पूर्व के बाजार इसके कुछ सबसे बड़े निर्यात बाजार हैं।

दुनिया के टॉप 5 प्याज उत्पादक देश

रैंक

देश

सालाना उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में)

1

भारत

26.7

2

चीन

23.5

3

मिस्र

3.3

4

संयुक्त राज्य अमेरिका

3.1

5

तुर्की

2.5

नोट: ये आंकड़े वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के सबसे नए 2023–2024 डेटा पर आधारित हैं।

भारत

भारत दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां सालाना 26.7 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। इसके लिए 1 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर खेती की जाती है। भारत में प्याज उगाने वाले प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं। भारतीय प्याज अपने तीखेपन के लिए जाने जाते हैं और इनका निर्यात कई क्षेत्रों में किया जाता है।

चीन

चीन प्याज उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जहां हर साल 23.5 मिलियन टन प्याज पैदा होता है। प्याज की खेती मुख्य रूप से शेडोंग, हेनान और इनर मंगोलिया जैसे प्रांतों में होती है। चीनी प्याज का इस्तेमाल पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के व्यंजनों में किया जाता है। इसे प्रोसेस करके निर्यात भी किया जाता है।

मिस्र

मिस्र में हर साल लगभग 3.3 मिलियन टन प्याज उगाया जाता है। यहां की सूखी जलवायु और सिंचाई की उपलब्धता मिस्र के प्याज की शेल्फ लाइफ को लंबा बनाती है। इसके कारण यूरोप और अफ्रीका में निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में प्याज उपलब्ध होता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल 3.1 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। यहां प्याज उगाने वाले प्रमुख राज्य कैलिफोर्निया, इडाहो, ओरेगन और वाशिंगटन हैं। अमेरिका घरेलू बाजार में ताजे प्याज की आपूर्ति करता है। यह मीठे और भंडारण वाले प्याज का एक बड़ा निर्यातक भी है।

तुर्की

तुर्की में हर साल लगभग 2.5 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। तुर्की का अनातोलियन क्षेत्र प्याज की खेती के लिए उपयुक्त है। तुर्की के प्याज का इस्तेमाल स्थानीय व्यंजनों में होता है और इसका निर्यात मध्य पूर्व और यूरोप के पड़ोसी देशों में भी किया जाता है।

ज्यादा प्याज उत्पादन वाले अन्य देश

टॉप पांच उत्पादकों के अलावा कुछ और देश भी हैं, जो प्याज का उत्पादन करते हैं। इनमें ईरान, बांग्लादेश, रूस और पाकिस्तान शामिल हैं। ये देश क्षेत्रीय बाजारों के लिए प्रोसेस्ड प्याज उत्पादों का उत्पादन करते हैं।

प्याज के बारे में मजेदार तथ्य

-प्याज का इस्तेमाल 5,000 से ज्यादा सालों से किया जा रहा है। प्राचीन मिस्र के लोग इसे पवित्र मानते थे। यहां तक कि इसे फराओ (राजाओं) के साथ दफनाया भी जाता था। प्याज को उसके गोल आकार और परतों के कारण अनंत काल का प्रतीक माना जाता था।

-प्याज दुनिया की सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। करी से लेकर स्टर-फ्राई तक, कई व्यंजनों में प्याज का इस्तेमाल होता है।

-प्याज एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी रसायनों का अच्छा स्रोत है। यह दिल और इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद होता है। स्वाद के लिए भी अच्छा और सेहत के लिए भी अच्छा है।

-प्याज की कई किस्में होती हैं, जो न केवल स्वाद में बल्कि इस्तेमाल में भी अलग होती हैं। उदाहरण के लिए लाल प्याज को आमतौर पर कच्चा खाया जाता है, पीले प्याज को आमतौर पर भूना जाता है और सफेद प्याज में ज्यादा तीखापन होता है। कुछ व्यंजनों के लिए खास तरह के प्याज की जरूरत होती है।

-प्याज काटने पर उसमें से सल्फर वाले यौगिक निकलते हैं, जिससे आंखों में जलन होती है और आंसू आ जाते हैं। जलन को कम करने के लिए आप प्याज को काटने से पहले ठंडा कर सकते हैं।

