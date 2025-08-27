प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है, जानें नाम

भारत दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में कई तरह के कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं। इसके कारण यहां साल भर प्याज उगाने के लिए अनुकूल माहौल रहता है। भारत में हर साल लगभग 26.7 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। इसकी खेती महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कई इलाकों में की जाती है। यह फसल घरेलू खपत और निर्यात, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है, जहां सालाना 26.7 मिलियन मीट्रिक टन प्याज पैदा होता है। यह फसल रबी और खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। इसकी पैदावार में लागत भी अपेक्षाकृत कम आती है। प्याज की कीमतें बहुत संवेदनशील होती हैं। इसलिए, सरकार भंडारण सब्सिडी और बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रमों के जरिए प्याज किसानों को वित्तीय सहायता देती है। भारत में कितना प्याज पैदा होता है? भारत में हर साल लगभग 26.7 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। यह दुनिया के कुल प्याज उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। भारत से ताजे प्याज के साथ-साथ इसके प्रोसेस्ड रूप (जैसे फ्लेक, पाउडर, पेस्ट) का भी निर्यात किया जाता है। बांग्लादेश, मलेशिया और मध्य पूर्व के बाजार इसके कुछ सबसे बड़े निर्यात बाजार हैं।

दुनिया के टॉप 5 प्याज उत्पादक देश रैंक देश सालाना उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में) 1 भारत 26.7 2 चीन 23.5 3 मिस्र 3.3 4 संयुक्त राज्य अमेरिका 3.1 5 तुर्की 2.5 नोट: ये आंकड़े वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के सबसे नए 2023–2024 डेटा पर आधारित हैं। भारत भारत दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां सालाना 26.7 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। इसके लिए 1 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर खेती की जाती है। भारत में प्याज उगाने वाले प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं। भारतीय प्याज अपने तीखेपन के लिए जाने जाते हैं और इनका निर्यात कई क्षेत्रों में किया जाता है। चीन चीन प्याज उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जहां हर साल 23.5 मिलियन टन प्याज पैदा होता है। प्याज की खेती मुख्य रूप से शेडोंग, हेनान और इनर मंगोलिया जैसे प्रांतों में होती है। चीनी प्याज का इस्तेमाल पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के व्यंजनों में किया जाता है। इसे प्रोसेस करके निर्यात भी किया जाता है।

मिस्र मिस्र में हर साल लगभग 3.3 मिलियन टन प्याज उगाया जाता है। यहां की सूखी जलवायु और सिंचाई की उपलब्धता मिस्र के प्याज की शेल्फ लाइफ को लंबा बनाती है। इसके कारण यूरोप और अफ्रीका में निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में प्याज उपलब्ध होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल 3.1 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। यहां प्याज उगाने वाले प्रमुख राज्य कैलिफोर्निया, इडाहो, ओरेगन और वाशिंगटन हैं। अमेरिका घरेलू बाजार में ताजे प्याज की आपूर्ति करता है। यह मीठे और भंडारण वाले प्याज का एक बड़ा निर्यातक भी है। तुर्की तुर्की में हर साल लगभग 2.5 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। तुर्की का अनातोलियन क्षेत्र प्याज की खेती के लिए उपयुक्त है। तुर्की के प्याज का इस्तेमाल स्थानीय व्यंजनों में होता है और इसका निर्यात मध्य पूर्व और यूरोप के पड़ोसी देशों में भी किया जाता है। ज्यादा प्याज उत्पादन वाले अन्य देश