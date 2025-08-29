BSEB 2026: बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; लेट फीस के साथ 3 सितंबर तक करें आवेदन

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की 2026 की परीक्षाओं के लिए लेट रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। छात्र अब 3 सितंबर तक अपने स्कूलों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही छात्रों को 1 सितंबर तक लेट फीस का भुगतान करना होगा। रजिस्ट्रेशन स्कूल के प्रधानाचार्यों द्वारा आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरा किया जाएगा। आवेदन पत्रों में सुधार 8 सितंबर तक किए जा सकते हैं। किसी तरह की सहायता के लिए हेल्पलाइन सहायता उपलब्ध है।

BSEB Bihar Board Class 10th and 12th Registration 2026 Started: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने घोषणा की है कि वर्ष 2026 के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए पंजीकरण अब शुरू हो गया है। जो छात्र प्रारंभिक पंजीकरण विंडो से चूक गए थे, उनके पास अपने संबंधित स्कूलों के माध्यम से परीक्षाओं के लिए आवेदन करने का अंतिम अवसर है। बोर्ड ने लेट फीस के भुगतान के साथ रजिस्ट्रेशन पूरा करने की अंतिम तिथि 3 सितंबर निर्धारित की है। बीएसईबी ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण प्रक्रिया केवल स्कूल प्रधानाचार्यों द्वारा ही अपने छात्रों की ओर से पूरी की जानी चाहिए। पात्र उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने आवेदन समय सीमा से पहले आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से जमा कर दें। बता दें कि बिना विलंब शुल्क के जमा किए गए पंजीकरण बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेट फीस के बिना नहीं होगी रजिस्ट्रेशन

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि छात्र व्यक्तिगत रूप से आवेदन नहीं कर सकते। 2026 के लिए बीएसईबी कक्षा 10 (मैट्रिक) और कक्षा 12 (इंटरमीडिएट) परीक्षाओं के लिए सभी आवेदन स्कूलों के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए। पंजीकरण की पुष्टि के लिए विलंब शुल्क का भुगतान 1 सितंबर तक पूरा किया जाना चाहिए। लेट फीस के साथ पंजीकरण फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 3 सितंबर, 2025 है। कक्षा 10 के छात्रों के लिए, रजिस्ट्रेशन आधिकारिक पोर्टल secondary.biharboardonline.com पर पूरा किया जाना है, जबकि कक्षा 12 के उम्मीदवारों को seniorsecondary.biharboardonline.com के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इन संबंधित वेबसाइटों पर अपने छात्रों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी स्कूल प्रधानाचार्यों की है। रजिस्ट्रेशन संबंधी सवालों के लिए हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई या प्रश्न के मामले में, बीएसईबी ने सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं। मैट्रिक के छात्र और स्कूल सहायता के लिए बोर्ड से 0612-2232074 पर संपर्क कर सकते हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा पंजीकरण संबंधी समस्याओं के लिए, हेल्पलाइन नंबर 0612-2230039 है।

सुधार और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जिन छात्रों ने पहले ही अपने आवेदन पत्र जमा कर दिए हैं और कुछ गलती हो गई है, तो सुधार कर सकते हैं। बोर्ड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करेगा, जिससे उम्मीदवार अपनी जानकारी की सत्यता की जांच कर सकेंगे। उम्मीदवार 8 सितंबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर सुधार किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुष्टि से पहले अंतिम पंजीकरण डेटा सही हो BSEB Bihar Board Class 10th and 12th Registration 2026 कैसे करें रजिस्ट्रेशन 1. अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क करें: छात्रों को कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए पंजीकरण करने के अपने संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्यों को सूचित करना होगा। 2. प्रधानाचार्य आधिकारिक पोर्टल पर लॉग इन करते हैं: केवल प्रधानाचार्य ही पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 10 के लिए secondary.biharboardonline.com या कक्षा 12 के लिए seniorsecondary.biharboardonline.com।