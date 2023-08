भारतीय टीम ने तोड़ा 18 साल पुराना यह नायाब रिकॉर्ड, यहां देखें सभी स्टैट्स

भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अंतिम और निर्णायक वनडे मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 351 रन बनाये वहीं भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था.

भारत ने यह मैच 200 रनों के अंतर से जीत लिया इस मैच में भारत की ओर से चार खिलाड़ियों ने अर्द्धशतक लगाये. भारत की यह वेस्टइंडीज़ के खिलाफ विदेशी धरती पर सबसे बड़ी जीत है. इस मैच में भारतीय टीम ने कई रिकॉर्ड भी ध्वस्त किये.

युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल अपने एक और वनडे शतक से चुक गए उन्होंने ताबड़तोड़ 85 रनों की पारी खेली, खब्बू बल्लेबाज ईशान किशन ने उनका बढ़िया साथ दिया. ईशान ने 77 रनों की पारी खेली. ईशान ने अपनी पारी के दौरान 8 चौके ओर 3 शानदार छक्के लगाये. शुभमन गिल ने अपनी पारी के दौरान 11 चौके लगाये.

भारतीय बल्लेबाजों ने तीसरे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए पारी के दौरान चार अर्धशतक लगाये. सलामी जोड़ी ईशान और गिल ने जहां अर्धशतकीय प्रहार किया. वही कार्यवाहक कप्तान हार्दिक ने भी नाबाद 70 रनों की पारी खेली. इसके अतिरिक्त संजू सैमसन ने 51 रनों की पारी खेली.

भारतीय टीम ने किसी भी खिलाड़ी के शतक के बिना अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया. भारत ने इससे पहले वर्ष 2005 में श्रीलंका के खिलाफ बिना किसी शतकीय पारी के 350 रन बनाये थे जो अब तक सर्वाधिक था. लेकिन भारत ने मामूली अंतर से ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. भारत की तरफ से तब तीन खिलाड़ियों ने 50 प्लस का स्कोर किया था. उस मैच में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और इरफ़ान पठान ने 50 प्लस का स्कोर किया था.

इसके साथ ही ईशान और गिल की ओपनिंग जोड़ी वेस्टइंडीज़ की धरती पर सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गयी है. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 143 रनों की साझेदारी की.

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. इससे पहले भारत ने 2018 में वेस्टइंडीज को मुंबई में 224 रनों से हराया था. विदेश में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है.

युवा सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है. किशन ने लगातार तीसरे वनडे में अर्धशतक जमाया है यह उनके वनडे करियर का छठा अर्धशतक था.

ऑलराउंडर शार्दूल ठाकुर और मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों ने मिलकर 7 विकेट झटके. शार्दूल ने 37 रन देकर चार, तो मुकेश ने 30 रन 3 विकेट लिए. वहीं कुलदीप यादव को 2 और उनादकट को 1 विकेट मिली.

3️⃣ ODIs

3️⃣ Fifty-plus scores

1️⃣8️⃣4️⃣ Runs



Ishan Kishan was impressive & consistent with the bat and won the Player of the Series award 🙌 🙌#TeamIndia | #WIvIND pic.twitter.com/cXnTGCb73t