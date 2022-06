भारत ने रचा इतिहास, VL-SRSAM का किया सफल परीक्षण, जानें मिसाइल की खासियत

भारत ने 24 जून 2022 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर में 'वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल' (VL-SRSAM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. भारत ने मिसाइल तकनीक की क्षेत्र में एक और छलांग लगाई है. नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने यह मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया. बता दें यह परीक्षण ओडिशा के आईटीआर बालासोर में नौसेना के हेलिकॉप्टर सीकिंग 42बी से किया गया.

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अधिकारियों ने बताया कि इस मिसाइल का टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर तट पर एक युद्धपोत से हुआ. अधिकारियों के अनुसार VL-SRSAM युद्धपोत से दागे जाने वाले एक हथियार है. यह अपनी तरफ आने वाले अलग-अलग तरह के हवाई खतरों को तेजी से निष्क्रिय करेगा.

Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile (VL-SRSAM) was successfully flight tested today by Defence Research & Development Organisation (DRDO) & Indian Navy. The launch was conducted from Indian Naval Ship, off the coast of Chandipur, Odisha: DRDO officials pic.twitter.com/fzr8w4Pniv