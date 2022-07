Indian Antarctic Bill 2022: लोकसभा ने पास किया भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022, क्या है ये विधेयक? - जानिए इसके बारें में

Indian Antarctic Bill 2022: लोकसभा ने 22 जुलाई, 2022 को भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान स्टेशनों को देश के घरेलू कानूनों के तहत लाना है।

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक को विचार के लिए पेश किया।

