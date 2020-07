भारतीय सेना ने 89 Apps पर लगाया बैन, देखें पूरी सूची

भारतीय सेना ने 89 ऐप्स (Apps) बैन कर दिए हैं. सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें. अब भारतीय सैनिक भी अपने स्मार्ट फोन से सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. सरकार ने जिन चाइनीज एप्स पर प्रतिबंध लगाया है उनमें टिकटॉक, हेलो और कैमस्कैनर जैसे ऐप्स शामिल हैं.

पिछले दिनों हुई गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा था. इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने 59 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया था. इसके बाद अब भारतीय सेना ने भी सुरक्षा के लिहाज इसी तरह का फैसला लिया है.

भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए अपने स्मार्टफोन से फेसबुक, टिक टॉक, ट्रू-कॉलर और इंस्टाग्राम सहित 89 ऐप्स हटाने के लिए कहा है. भारतीय सेना के मुताबिक, सेना के जवानों को हाल ही में जारी किए गए निर्देशों में डेली हंट न्यूज़ ऐप के साथ टिंडर, काउच सर्फिंग जैसे डेटिंग ऐप्स और गेम्स में पब-जी को भी हटाने के लिए कहा गया है. सेना की तरफ से इन सभी ऐप के लिए एक प्रतिबंधित सूची जारी की गई है.

Army personnel have also been asked to delete dating apps such as Tinder, Couch Surfing along with news apps like Daily Hunt in the instructions issued recently: Indian Army Sources https://t.co/NerjcBCZbO