विंबलडन 2021: भारतीय-अमेरिकी समीर बनर्जी ने जीता जूनियर एकल खिताब

भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी ने 11 जुलाई 2021 को इतिहास रचते हुए विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया. समीर बनर्जी ने 01 घंटे 22 मिनट तक चले फाइनल में हमवतन विक्टर लिलोव को सीधे सेटों में 7-5, 6-3 के अंतर से मात दी.

इस जीत के साथ ही समीर ने खुद को रोजर फेडरर, स्टीफन एडबर्ग, गेल मोंफिल्स जैसे दिग्गजों के एलीट ग्रुप में शामिल कर लिया है. समीर के सामने लिलोव एक बार भी खेल में हावी नहीं हो पाए और आसानी से दोनों सेट गंवा दिए. हालांकि पहले सेट में लिलोव ने थोड़ा सा दम जरूर दिखाया, लेकिन दूसरे सेट में वो पूरी तरह से बेबस नजर आए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

Remember the name - Samir Banerjee 🇺🇸



The American wins his first junior Grand Slam singles title by beating Victor Lilov in the boys' singles final#Wimbledon pic.twitter.com/Xc3ueczg5m