भारत के पहले स्टार्टअप-ऑपरेटेड लॉन्चपैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन, जानें इसके बारें में

Agnikul Launchpad: भारत के पहले स्टार्टअप-ऑपरेटेड लॉन्चपैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया है. यह प्राइवेट रूप से डिज़ाइन और ऑपरेटेड लॉन्चपैड है. इसका विकास स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने किया है.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-मद्रास में इनक्यूबेट किया गया यह स्टार्टअप इस साल के अंत से इस लॉन्चपैड से 'अग्निबाण रॉकेट' को लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अग्निकुल लॉन्चपैड का उद्घाटन किया.

इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए इसरो के चेयरपर्सन एस सोमनाथ ने कहा कि ''निजी लॉन्च व्हिकल के लिए पहला विशेष लॉन्चपैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) में बनाया गया है. अब, भारत एक और अंतरिक्ष मंच से अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है. अग्निकुल को धन्यवाद.''

First private launchpad & mission control center established on the ISRO campus at Sriharikota was inaugurated by Shri S Somanath on Nov 25, 2022.



