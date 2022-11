SHAKTI Policy: पॉवर मिनिस्ट्री ने 4500 मेगावाट की बिजली खरीद के लिए लांच किया प्लान, जानें इसके बारें में

SHAKTI Policy: पॉवर मिनिस्ट्री ने हाल ही में 'शक्ति पालिसी' के तहत प्रतिस्पर्धी आधार पर 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना शुरू की है. जो वित्त, स्वामित्व और संचालन के आधार पर आवंटित किया जायेगा.

इस योजना की मदद से उन राज्यों को फायदा होगा जो बिजली की कमी से जूझ रहे है. इसके लिए बोली जमा करने की लास्ट डेट 21 दिसंबर 2022 है. इस योजना के साथ राज्यों की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर भो जोर दिया जायेगा.

Ministry of Power, Govt. of India has launched a scheme for Procurement of Aggregate Power of 4500 MW for five years under B (v) of SHAKTI Policy.



