एशिया के 7 सबसे अमीर देश कौन से है, क्या भारत है शामिल? जानें

एशिया में कई तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनमें तेजी से विकास कर रहे देशों से लेकर दुनिया के कुछ सबसे अमीर देश भी शामिल हैं। जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी (PPP) के साथ प्रति व्यक्ति जीडीपी के जरिए संपत्ति को आंकना किसी भी देश की समृद्धि की ज्यादा सटीक तस्वीर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें रहने की लागत को भी शामिल किया जाता है।
पकोड़े को अंग्रेजी में क्या कहते है? जानें सही नाम
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की नई रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के लिए एशिया के कई देश अमीर हैं। इनमें सिंगापुर और कतर जैसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले छोटे देश और दक्षिण कोरिया और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं।
इनमें से कई देशों की संपत्ति का आधार प्राकृतिक संसाधन, उनकी वैश्विक स्थिति और अर्थव्यवस्था का एक अच्छी तरह से विकसित वित्तीय और तकनीकी क्षेत्र है। आगे एशिया के उन 10 सबसे अमीर देशों के बारे में बताया गया है, जो प्रति व्यक्ति जीडीपी (PPP) के आधार पर अपनी आर्थिक ताकत और नागरिकों के जीवन स्तर को दर्शाते हैं।
एशिया के 10 सबसे अमीर देश
यहां एशिया के 10 सबसे अमीर देशों की सूची दी गई है, साथ ही उनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी भी बताई गई है:
|
रैंक
|
देश
|
प्रति व्यक्ति जीडीपी
|
1
|
सिंगापुर
|
1,56,755 डॉलर
|
2
|
कतर
|
1,21,605 डॉलर
|
3
|
ब्रुनेई दारुस्सलाम
|
95,758 डॉलर
|
4
|
संयुक्त अरब अमीरात
|
81,676 डॉलर
|
5
|
बहरीन
|
67,795 डॉलर
|
6
|
दक्षिण कोरिया
|
65,112 डॉलर
|
7
|
साइप्रस
|
65,088 डॉलर
|
8
|
सऊदी अरब
|
61,923 डॉलर
|
9
|
इज़राइल
|
56,436 डॉलर
|
10
|
जापान
|
54,677 डॉलर
सिंगापुर: एशिया का सबसे अमीर देश
2025 में, सिंगापुर को प्रति व्यक्ति जीडीपी (परचेजिंग पावर पैरिटी) के मामले में एशिया का सबसे अमीर देश होने का गौरव प्राप्त है। यहां आय का स्तर 1,53,000 डॉलर से ज्यादा है। जहां कई अमीर देश अक्सर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं, वहीं सिंगापुर की अर्थव्यवस्था फाइनेंस, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पर आधारित है।
सिंगापुर की सफलता का श्रेय मजबूत शासन, व्यापार के लिए अनुकूल माहौल, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और एक बहुत अच्छी तरह से शिक्षित कार्यबल को जाता है। इस शहर-राज्य की भौगोलिक स्थिति ने इसे व्यापार और लॉजिस्टिक्स के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में काम करने में भी मदद की है।
अपने छोटे आकार और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद, सिंगापुर ने लचीलेपन और आर्थिक विकास का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। अपनी लंबी अवधि की योजना और स्थिरता के अलावा, सिंगापुर अपनी वैश्विक साझेदारियों को भी महत्व देता है। ये मूल्य सिंगापुर को एशिया और दुनिया के बाकी हिस्सों में सतत विकास और समृद्धि के लिए एक मॉडल के रूप में काम करने में मदद करते हैं।
सिंगापुर एशिया का सबसे अमीर देश क्यों है?
भौगोलिक लाभ: इसे रणनीतिक रूप से प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों और दो महासागरों के बीच बसाया गया है। इसके कारण सिंगापुर दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक और एक शिपिंग व लॉजिस्टिक्स हब बन गया है।
मजबूत शासन: देश में एक बहुत मजबूत सरकारी तंत्र है, जो कुशल है और भ्रष्टाचार से मुक्त है। शासन की एक स्थिर संरचना ने निवेश और व्यवसायों के संचालन के लिए एक अच्छा ढांचा तैयार किया है।
खुली अर्थव्यवस्था: यह शहर-राज्य मुक्त व्यापार, कम टैक्स और एक सहायक नियामक का समर्थक रहा है।
शिक्षा: सिंगापुर ने शिक्षा में निवेश करके एक कुशल और शिक्षित आबादी तैयार की है, जो अंततः इनोवेशन और उत्पादकता को बढ़ावा देती है।
कनेक्टिविटी: अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ सिंगापुर के संबंधों (रिश्तों और नेटवर्कों) ने इसे वैश्विक आर्थिक बाजार में प्रभावी ढंग से प्रवेश करने और उसका हिस्सा बनने में मदद की है।
आर्थिक विविधता: सिंगापुर की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित नहीं है; यह फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन अर्थव्यवस्था पर टिकी है।
बुनियादी ढांचा: शहरी योजना के साथ-साथ आधुनिक परिवहन और संचार, कुशल व्यापार और बेहतर जीवन स्तर में योगदान करते हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation