इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष: इजरायल और हमास के बीच 11 दिन के बाद हुआ युद्धविराम

लगभग दो सप्ताह की हिंसा के बाद इजरायल और हमास अंततः संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया गया. यह युद्धविराम 21 मई, 2021 को सुबह 2 बजे से लागू हुआ.

इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने 20 मई, 2021 को गाजा पट्टी में अपनी सैन्य गतिविधि को रोकने के पक्ष में मतदान किया था.

21 मई को संघर्ष विराम का फैसला लागू होने के बाद गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को सड़कों पर जश्न मनाते हुए देखा गया. इन दोनों पक्षों के बीच हिंसा को समाप्त करने के लिए, निरंतर बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद, यह संघर्ष विराम किया गया.

VIDEO: People take to the streets of Gaza City to celebrate as a ceasefire between Israel and Palestinian militant groups comes into force early Friday after 11 days of deadly fighting pic.twitter.com/thtAi3Awji