जो बाइडेन आज लेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ, जानें सबकुछ

अमेरिका के 46वें राष्‍ट्रपति के तौर पर जो बाइडन आज (20 जनवरी 2021) को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. वे इसके साथ ही देश के इतिहास में सबसे उम्रदारज राष्‍ट्रपति भी बन जाएंगे. वे नवंबर 2020 में 78 साल के हो गए हैं.

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन का शपथ ग्रहण समारोह पहले के राष्ट्रपतियों के शपथ ग्रहण सामारोह से काफी अलग होगा. इसमें कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सामाजिक दूरी का पालन होगा और कई कलाकार डिजिटल माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.

कार्यक्रम कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में 20 जनवरी को स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे (भारतीय समयानुसार रात 10.30 बजे) होगा. बाइडेन सिर्फ 35 शब्दों में पद की शपथ लेंगे. समारोह इस बार हमेशा की तरह भव्य नहीं होगा. कोरोना वायरस की वजह से भीड़ नहीं जुटेगी. इस बार एक हजार से 1200 लोग ही शपथ ग्रहण में हिस्सा ले पाएंगे. सभी मेहमानों के लिए सख्त हेल्थ प्रोटोकॉल रहेगा.

Tonight, in Washington, D.C. and across the nation, we came together to honor the over 400,000 Americans we’ve lost to COVID-19. The last year has tested us in unimaginable ways, but now it’s time we begin to heal and overcome — together. pic.twitter.com/DuWhN1xjNO