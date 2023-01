Aspirational Districts: नीति आयोग के टॉप 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट जारी, जानें कौन रहा टॉप पर

Aspirational Districts: नीति आयोग ने हाल ही में नवंबर 2022 के लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिहाज से टॉप 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट (आकांक्षी ज़िलों) के नामों की घोषणा की है. इस लिस्ट में झारखंड का लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट टॉप पर और दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः जैसलमेर और हजारीबाग जिलें है.

यह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग, चैंपियन ऑफ़ चेंज डेल्टा रैंकिंग नवम्बर 2022 के तहत जारी की गयी है. जिसके तहत आकांक्षी ज़िलों को उनकी ओवरऑल मासिक प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है.

