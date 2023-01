Jacinda Ardern: न्यूजीलैंड की पीएम अगले महीने छोड़ देंगी अपना पद, जानें क्या है वजह

Jacinda Ardern: दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित न्यूजीलैंड देश की पीएम जैसिंडा अर्डर्न (Jacinda Ardern) अगले महीने अपने पद से इस्तीफा दे देंगी. उनका कार्यकाल 7 फरवरी तक समाप्त हो जाएगा.

जैसिंडा अर्डर्न ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि वह इस साल के चुनाव से पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे देंगी. अब उम्मीद जताई जा रही है कि न्यूजीलैंड को जल्द ही एक नया पीएम मिलने वाला है.

पीएम अर्डर्न ने अपने इस्तीफे की घोषणा ऐसे समय में की है जब देश में कुछ वर्गों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

“I know what this job takes. And I know that I no longer have enough in the tank to do it justice,” @jacindaardern said later adding. “I’m a politician who is first and foremost human”. Dignity, courage & leadership personified. https://t.co/gc5e7BxYZQ

जैसिंडा अर्डर्न के इस्तीफे की घोषणा के बाद से ही देश के अगले पीएम की तलाश भी जारी हो गयी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पीएम पद के योग्य नेता को चुन लिया जायेगा. इसके लिए लेबर पार्टी के सांसद रविवार को उनका विकल्प खोजने के लिए मतदान करेंगे.

जैसिंडा अर्डर्न ने देश में होने वाले आम चुनाव से पहले ही पद छोड़ने की बात कह दी है. अतःअक्टूबर में होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी का पीएम फेस कोई और ही होगा.

जैसिंडा अर्डर्न ने यह उम्मीद जताई है कि आगामी आम चुनाव में न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी की ही जीत होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन तक वह एक निर्वाचक सांसद के रूप में बनी रहेंगी.

जैसिंडा अर्डर्न न्यूजीलैंड की एक फेमस पॉलिटिशियन है वह 2017 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी. अर्डर्न पहली बार 2008 के आम चुनाव में सांसद चुनी गयी थी.

पीएम के रूप में उन्होंने देश की सामाजिक समस्याओं जैसे आवास और बाल गरीबी को दूर करने के लिए काफी सराहनीय काम किया है. साथ ही उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर देश और ग्लोबल लेवल पर अच्छी पहल की है.

उनके नेतृत्व में 2020 में लेबर पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनायीं. अर्डर्न ने कोविड की चुनौतियों का भी सफल नेतृत्व किया.

ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस ने अर्डर्न की बुद्धि, शक्ति और सहानुभूति के नेता के रूप में उनकी तारीफ की है.

Wow. This quote from Jacinda Ardern’s resignation: ‘Hope I leave New Zealanders with a belief that you can be kind but strong, empathetic but decisive, optimistic but focused...that you can be your own kind of leader, one who knows when it’s time to go’..

