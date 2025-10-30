CBSE 10th, 12th Final Date Sheet 2026
Focus
Quick Links

One Liner Current Affairs 30 Oct 2025: एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट 2025 का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ?

By Bagesh Yadav
Oct 30, 2025, 17:57 IST

One Liners Current Affairs 30 Oct 2025: वन लाइनर करेंट अफेयर्स को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है. ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे. आज के हाईलाइट्स में इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025, राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 आदि से जुड़े टॉपिक शामिल है. 

Add as a preferred source on Google
Join us

One Liners Current Affairs 30 Oct 2025: वन लाइनर करेंट अफेयर्स को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है. ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे. आज के हाईलाइट्स में इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025, राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 आदि से जुड़े टॉपिक शामिल है. 

1. एक्सरसाइज Ocean Sky 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर-नाटो (Non-NATO) देश कौन बना है- भारत

2. अंतरराष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव ‘उद्भव उत्सव 2025’ का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है- ग्वालियर

3. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में PM मत्स्य संपदा योजना के तहत ‘डीप सी फिशिंग वेसल्स’ का शुभारंभ कहाँ किया- विशाखापट्टनम

4. इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है- नई दिल्ली 

5. हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है- कैथरीन कॉनॉली

6.  दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को मिलेगा प्रतिष्ठित चेन्नई स्थित इंडियन कंक्रीट इंस्टिट्यूट (आईसीआई) पुरस्कार- मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर

7. कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने कौन से दो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए- कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैम्प पोर्टल

8. एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट (2025 APCS) 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है- दुबई

9. राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 (National FPO Conclave 2025) का उद्घाटन किसने किया- शिवराज सिंह चौहान

10. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के डिज़ाइन और निर्माण के लिए समझौता किया है- स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SDHI)

Current Affairs Quiz 30 अक्टूबर 2025: राष्ट्रीय FPO कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? 

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेन्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक और मासिक करेंट अफेयर्स और अपडेटेड जीके हिंदी में यहां देख और पढ़ सकते है! जागरण जोश करेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें!

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS

Trending

Popular Searches

Latest Education News