One Liner Current Affairs 30 Oct 2025: एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट 2025 का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ?

One Liners Current Affairs 30 Oct 2025: वन लाइनर करेंट अफेयर्स को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है. ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे. आज के हाईलाइट्स में इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025, राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 आदि से जुड़े टॉपिक शामिल है.

1. एक्सरसाइज Ocean Sky 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर-नाटो (Non-NATO) देश कौन बना है- भारत

2. अंतरराष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव ‘उद्भव उत्सव 2025’ का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है- ग्वालियर

3. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में PM मत्स्य संपदा योजना के तहत ‘डीप सी फिशिंग वेसल्स’ का शुभारंभ कहाँ किया- विशाखापट्टनम

4. इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है- नई दिल्ली

5. हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है- कैथरीन कॉनॉली

6. दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को मिलेगा प्रतिष्ठित चेन्नई स्थित इंडियन कंक्रीट इंस्टिट्यूट (आईसीआई) पुरस्कार- मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर