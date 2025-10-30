UPSC Reserve List: यूपीएससी रिजर्व लिस्ट क्या होती है, यह काम कैसे करती है, जानें

CBSE 10th, 12th Final Date Sheet 2026
By Priyanka Pal
Oct 30, 2025, 18:43 IST

UPSC Reserve List: PSC प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन कई अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए करता है। आयोग, Candidates की मुख्य मेरिट लिस्ट के साथ एक और लिस्ट बनाता है। इसे आमतौर पर रिजर्व लिस्ट के नाम से जाना जाता है। यह लेख पढ़कर जानें कि UPSC रिजर्व लिस्ट क्या है, यह क्यों बनाई जाती है, यह कैसे काम करती है, और उम्मीदवारों को इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए।

UPSC Reserve List: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) हर साल सिविल सेवा परीक्षा (CSE) आयोजित करता है। इसके जरिए IAS, IPS, IFS जैसी कई ग्रुप A और B की केंद्रीय सेवाओं के लिए Candidates की भर्ती की जाती है। परीक्षा के सभी चरण पूरे हो जाने के बाद UPSC चुने गए Candidates की अंतिम सूची जारी करता है। इस अंतिम सूची में उन Candidates के नाम होते हैं, जिनकी केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाती है।

इस सूची के अलावा, आयोग Candidates की एक और लिस्ट भी बनाता है, जिसे रिजर्व लिस्ट कहा जाता है। यह लिस्ट UPSC द्वारा सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2024 के नियम 20(4) और 20(5) के अनुसार बनाई जाती है।

UPSC ने 22 अप्रैल, 2025 को UPSC CSE 2024 का Result जारी किया है। इसमें 1129 खाली पदों के लिए कुल 1009 Candidates की अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति की सिफारिश की गई है।

UPSC रिजर्व लिस्ट क्या होती है?

UPSC रिजर्व लिस्ट, Candidates की एक अतिरिक्त सूची होती है। इसे आयोग नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए Candidates की मुख्य सूची के साथ तैयार करता है। यह लिस्ट सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2024 के नियम 20(4) और 20(5) के तहत एक जरूरी नियम के रूप में बनाई जाती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से मिली जानकारी इस लिस्ट को बनाने में आयोग की मदद करती है।

UPSC रिजर्व लिस्ट क्यों बनाता है?

इसके कई उद्देश्य हैं और इसका मुख्य कारण कई सेवाओं के लिए चयन प्रक्रिया और आरक्षण नियमों का एक साथ होना है। इसके मुख्य कारण हैं:

आरक्षण चुनने वाले Candidates से खाली हुई जगहें भरना: कुछ Candidates आरक्षित श्रेणी से होने के बावजूद सामान्य श्रेणी से परीक्षा देते हैं। बाद में, वे कभी-कभी अपने आरक्षित कोटे का लाभ उठाने का विकल्प चुनते हैं। इससे सामान्य/अनारक्षित श्रेणी की सीटें खाली हो जाती हैं। इन सीटों को भरने के लिए UPSC को एक रिजर्व लिस्ट की जरूरत होती है।

सभी खाली पदों का भरा जाना सुनिश्चित करना: जब अंतिम Result जारी होता है, तो हो सकता है कि सिफारिश किए गए Candidates की संख्या कुल खाली पदों से कम हो। ऐसी स्थिति में, इन खाली पदों को भरने में रिजर्व लिस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

UPSC रिजर्व लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर, 'What’s New' सेक्शन में, “Reserve List: Civil Services (Main) Examination 2024” पर क्लिक करें।

आपको उस पेज पर ले जाया जाएगा, जहां रिजर्व लिस्ट के लिए डाउनलोड लिंक दिया गया है।

रिजर्व लिस्ट की PDF डाउनलोड करें और अपनी सही कैटेगरी में अपना रोल नंबर/नाम देखें।

UPSC रिजर्व लिस्ट कैसे काम करती है?

जब UPSC सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम Result जारी करता है, तो उस साल घोषित की गई खाली जगहों को भरने के लिए सिफारिश किए गए Candidates की एक सूची जारी की जाती है। रिजर्व लिस्ट की आगे की प्रक्रिया यहां बताई गई है:

चरण 1: मुख्य Result में सिफारिश

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यानी परीक्षा के सभी चरण सफलतापूर्वक आयोजित हो जाने के बाद, UPSC Result घोषित करता है। UPSC उन Candidates की सूची जारी करता है, जिनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है।

चरण 2: रिजर्व लिस्ट के Candidates की पहचान

रिजर्व लिस्ट में वे Candidates होते हैं, जो अंतिम सूची में आखिरी सिफारिश किए गए Candidate से ठीक नीचे होते हैं। यह सूची सभी कैटेगरी के Candidates को मिलाकर बनाई जाती है।

चरण 3: गोपनीयता और कैटेगरी में बदलाव

आयोग द्वारा रिजर्व लिस्ट को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। यह गोपनीयता तब तक बनी रहती है, जब तक कि मुख्य सूची के लिए सेवा-आवंटन पूरा नहीं हो जाता।

चरण 4: रिजर्व लिस्ट जारी करना और अतिरिक्त Candidates की सिफारिश करना

अगर आवंटन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई सीट खाली रह जाती है, तो UPSC उन Candidates की रिजर्व लिस्ट जारी करता है, जिन्हें खाली सीटों को भरने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा (मुख्य) 2024 आरक्षित सूची डाउनलोड करें

Check:

