CSBC Bihar Police Constable Deadline 2025: 12वीं पास 5 नवंबर अंतिम तिथि से पहले, करें csbc.bihar.gov.in बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए Apply

Bihar Police Constable 2025 apply online date: केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल (CSBC) की ओर से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन 6 अक्टूबर से शुरू कर दिए गए थे। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4128 पदों को भरा जाएगा,जिसमें मद्य निषेध कांस्टेबल, जेल वार्डर, और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल समेत शामिल हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर 5 नवंबर, 2025 तक पूरा कर सकते हैं।

जो उम्मीदवार भर्ती से जुड़े सभी मानदंड जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि पूरा करते हैं, वे आगे दिए गए डायरेक्ट लिंक व सिंपल स्टेप से अपना ऑनलाइन फॉर्म स्वयं से भर सकते हैं।

Bihar Police Constable 2025 Last Date: महत्वपूर्ण विवरण

बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर पूरा किया जाएगा। अधिक जानकारी जैसे आवेदन की अंतिम तिथि, रिक्त पद और ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़ा विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं: