CSBC Bihar Police Constable Deadline 2025: 12वीं पास 5 नवंबर अंतिम तिथि से पहले, करें csbc.bihar.gov.in बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए Apply

Bihar Police Constable 2025 apply online date: केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल (CSBC) की ओर से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन 6 अक्टूबर से शुरू कर दिए गए थे। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4128 पदों को भरा जाएगा,जिसमें मद्य निषेध कांस्टेबल, जेल वार्डर, और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल समेत शामिल हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर 5 नवंबर, 2025 तक पूरा कर सकते हैं।
जो उम्मीदवार भर्ती से जुड़े सभी मानदंड जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि पूरा करते हैं, वे आगे दिए गए डायरेक्ट लिंक व सिंपल स्टेप से अपना ऑनलाइन फॉर्म स्वयं से भर सकते हैं।
Bihar Police Constable 2025 Last Date: महत्वपूर्ण विवरण
बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर पूरा किया जाएगा। अधिक जानकारी जैसे आवेदन की अंतिम तिथि, रिक्त पद और ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़ा विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:
|
भर्ती बोर्ड का नाम
|
केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल (CSBC)
|
पद का नाम
|
कांस्टेबल, जेल वार्डर, मोबाइल स्क्वायड कांस्टेबल
|
रिक्तियों की संख्या
|
4128
|
शैक्षिक योग्यता
|
10+2 (इंटरमीडिएट) या समकक्ष
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
6 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2025
|
आवेदन शुल्क
|
100 रुपये
|
आयु सीमा
|
18-25 वर्ष (मद्य निषेध कांस्टेबल & मोबाइल स्क्वायड कांस्टेबल)
18-23 वर्ष (जेल वार्डर)
|
नौकरी स्थान
|
बिहार
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
csbc.bihar.gov.in
Bihar Police Constable 2025: डायरेक्ट लिंक
अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से csbc.bihar.gov.in पर शुरू हो चुकी है, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, हमने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए एक सीधा लिंक दिया है, जिस पर क्लिक कर आप सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं:
|
Bihar Police Prohibition Constable Recruitment 2025 Application Form Link
Bihar Police Constable 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
उम्मीदवार नीचे दिए गए बिल्कुल आसान चरणों के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन स्वयं से पूरा कर सकते हैं:
चरण 1 आधिकारिक वेबसाइट पर csbc.bihar.gov.in जाएं।
चरण 2 होम पेज पर, Prohibition Dept.पर जाएं।
चरण 3 अब Prohibition Constable, Jail Warder & Mobile Squad Constable. (Advt. No. 03/2025) पर जाएं।
चरण 4 रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करें।
चरण 5 आवेदन पत्र भरें, शुल्क का भुगतान करें।
चरण 6 आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें।
चरण 7 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
