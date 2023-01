World Population Review: क्या आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ चुका है भारत? यहाँ देखें रिपोर्ट

World Population Review: वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू (WPR) की रिपोर्ट में अनुसार, विश्व में सबसे ज्यादा आबादी के मामलें में भारत, चीन को पीछे कर दिया है.

जनसांख्यिकी विशेषज्ञों की माने तो भारत अनुमानित समय से पहले ही चीन को आबादी के मामले में पीछे कर दिया है. विशेषज्ञों ने आगे कहा कि अपनी इस बढती आबादी के लिए पीएम मोदी को अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना चाहिए ताकि देश की तेज रफ्तार विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो.

गौरतलब है कि हाल ही में जारी चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, चीन की आबादी 2022 के अंत तक 1.41175 बिलियन है.

India surpasses China to become the world's most populous country as per projections of the World Population Review. This presents both challenges and opportunities.. We must harness the full potential for our nation's growth and development!#JaiHind 🙏🇮🇳 pic.twitter.com/urmwYzksew